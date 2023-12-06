محافظ بنك إنجلترا: الآثار الكاملة لارتفاع الفائدة لم تظهر بعد

MENAFN - Al-Borsa News) أوضح“أندرو بيلي” محافظ بنك إنجلترا، أنه من المرجح أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة مطولة لخفض التضخم بصورة مستدامه إلى المعدل المستهدف.

وقال“بيلي” في مؤتمر صحفي عقب صدور تقرير الاستقرار المالي للمملكة المتحدة الأربعاء، إن الآثار الكاملة لارتفاع أسعار الفائدة لم تظهر بعد، موضحاً أهمية الانتباه لمخاطر الاستقرار المالي التي قد تنجم عن ذلك، لأن البيئة العامة للمخاطر لا تزال تشكل تحدياً.

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وذكر تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الصادر عن البنك المركزي اليوم، أن عدم ظهور الآثار الكاملة لارتفاع الفائدة حتى الآن، يعد تحدياً مستمراً لكل من الأسر، والشركات، والحكومات على حد سواء، وهذه التحديات معرضة للزيادة بسبب نقاط الضعف الموجودة في نظام التمويل المعتمد على السوق.

واضاف التقرير أن الموارد المالية للأسر البريطانية لا تزال تعاني من الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وأسعار الفائدة، في حين لم تنعكس بعض من تلك الضغوط بعد على أقساط الرهن العقاري.

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