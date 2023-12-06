محافظ بنك إنجلترا: الآثار الكاملة لارتفاع الفائدة لم تظهر بعد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضح“أندرو بيلي” محافظ بنك إنجلترا، أنه من المرجح أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة مطولة لخفض التضخم بصورة مستدامه إلى المعدل المستهدف.
وقال“بيلي” في مؤتمر صحفي عقب صدور تقرير الاستقرار المالي للمملكة المتحدة الأربعاء، إن الآثار الكاملة لارتفاع أسعار الفائدة لم تظهر بعد، موضحاً أهمية الانتباه لمخاطر الاستقرار المالي التي قد تنجم عن ذلك، لأن البيئة العامة للمخاطر لا تزال تشكل تحدياً.
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وذكر تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الصادر عن البنك المركزي اليوم، أن عدم ظهور الآثار الكاملة لارتفاع الفائدة حتى الآن، يعد تحدياً مستمراً لكل من الأسر، والشركات، والحكومات على حد سواء، وهذه التحديات معرضة للزيادة بسبب نقاط الضعف الموجودة في نظام التمويل المعتمد على السوق.
واضاف التقرير أن الموارد المالية للأسر البريطانية لا تزال تعاني من الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وأسعار الفائدة، في حين لم تنعكس بعض من تلك الضغوط بعد على أقساط الرهن العقاري.
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