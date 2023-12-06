وول ستريت تفتح على ارتفاع وسط تفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء في ظل تفاؤل المستثمرين إزاء خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل، وذلك بعد أن أظهرت بيانات مزيدا من العلامات على تراخي أوضاع سوق العمل.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 59.17 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 36183.73 نقطة.
موضوعات متعلقة
الصين تعفي المنتجات القادمة من 6 دول إفريقية من الرسوم الجمركية 1.7 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي مستشار رئيس الوزراء العراقي يعلن التوجه لإنشاء صندوق من الاستثمارات الخارجية
وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 19.05 نقطة، أو 0.42 بالمئة، عند 4586.23 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 95.17 نقطة، أو 0.67 بالمئة، إلى 14325.62 نقطة.
رويترز
MENAFN06122023000202011048ID1107548492
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.