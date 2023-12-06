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وول ستريت تفتح على ارتفاع وسط تفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة

12/6/2023 2:22:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء في ظل تفاؤل المستثمرين إزاء خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل، وذلك بعد أن أظهرت بيانات مزيدا من العلامات على تراخي أوضاع سوق العمل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 59.17 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 36183.73 نقطة.

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وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 19.05 نقطة، أو 0.42 بالمئة، عند 4586.23 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 95.17 نقطة، أو 0.67 بالمئة، إلى 14325.62 نقطة.

رويترز

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