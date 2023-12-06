ضعف الصادرات يفاقم العجز التجاري الأمريكي في أكتوبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) زاد العجز التجاري الأمريكي بأكثر من المتوقع في أكتوبر مع تراجع الصادرات، وهو ما قد يجعل التجارة عبئا على الأرجح على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الأربعاء إن العجز التجاري زاد 5.1 بالمئة إلى 64.3 مليار دولار. وتم تعديل بيانات سبتمبر لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 61.2 مليار دولار بدلا من 61.5 مليار دولار في قراءة سابقة.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 64.2 مليار دولار في أكتوبر

وانخفضت صادرات السلع والخدمات واحدا بالمئة إلى 258.8 مليار دولار. وانخفضت صادرات السلع 1.8 بالمئة إلى 173.5 مليار دولار. وانخفضت صادرات السلع الاستهلاكية 2.1 مليار دولار، بقيادة الألماس والمنتجات الصيدلانية. وانخفضت صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات 0.9 مليار دولار.

لكن صادرات الإمدادات والمواد الصناعية زادت 1.2 مليار دولار. وبلغت صادرات السلع الرأسمالية 51.2 مليار دولار، في أعلى رقم مسجل. وارتفعت صادرات الخدمات 0.6 مليار دولار إلى 85.3 مليار دولار، مدعومة بخدمات النقل والخدمات المالية وغيرها من خدمات الأعمال. لكن صادرات خدمات السفر انخفضت.

وارتفعت واردات السلع والخدمات 0.2 بالمئة إلى 323.0 مليار دولار. وارتفعت واردات السلع 0.1 بالمئة إلى 263.3 مليار دولار، مما قد يضعف الطلب المحلي وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

وزادت واردات السلع الرأسمالية 1.8 مليار دولار وسط ارتفاع في أجهزة الكمبيوتر ومعدات الحفر وحقول النفط. وانخفضت واردات السيارات وقطع الغيار والمحركات مليار دولار.

وزادت واردات الخدمات 0.2 مليار دولار إلى 59.8 مليار دولار، مدعومة بارتفاع السفر.

ولم تؤثر التجارة لا سلبا ولا إيجابا في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 5.2 بالمئة في الربع الثالث. وتقديرات النمو للربع الرابع أقل من اثنين بالمئة في الغالب.

رويترز