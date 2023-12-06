مستشار رئيس الوزراء العراقي يعلن التوجه لإنشاء صندوق من الاستثمارات الخارجية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد مستشار رئيس الوزراء للاستثمار رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار، اليوم الأربعاء، أهمية اتفاقية الشراكة بين العراق والسعودية بمجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص، فيما أعلن توجه العراق لإنشاء صندوق من الاستثمارات الخارجية.
وقال النجار – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) – إن صندوق العراق للتنمية وقع اليوم اتفاقية الشراكة بين العراق والسعودية في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص العراقي والسعودي، حيث يعد أول إنجاز للصندوق وذلك برعاية الاستحواذ الاستثماري لشركة عراقية في استثمارات سعودية وهو بداية الطريق الى تطوير هذه المنصة ودخول العديد من المستثمرين السعوديين والعراقيين مع صندوق العراق.
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وأشار النجار إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى وستتبعها خطوات كثيرة سيتم الإعلان عنها مثل وجود مشاريع استثمارية ضخمة من جانب السعودية في العراق، كما ستكون هناك مشاريع من جانب العراق في المملكة مستقبلا.
وتابع النجار أن العراق بصدد إعداد الشركات الاستثمارية التي تدخل له وهي بالحقيقة شركة ومن حقها أن تستثمر أرباحها داخل وخارج العراق أيضا، لافتا إلى أن هناك تعاونا استثماريا بين البلدين بحيث يهيئ للعراق الفرصة بأنه ينشئ صندوقا من الاستثمارات الخارجية أيضا عن طريق الشركات التي ينشئها للاستثمار في الداخل وهو مبدأ جديد يتم العمل عليه.
أ ش أ
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