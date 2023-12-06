مستشار رئيس الوزراء العراقي يعلن التوجه لإنشاء صندوق من الاستثمارات الخارجية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد مستشار رئيس الوزراء للاستثمار رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار، اليوم الأربعاء، أهمية اتفاقية الشراكة بين العراق والسعودية بمجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص، فيما أعلن توجه العراق لإنشاء صندوق من الاستثمارات الخارجية.

وقال النجار – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) – إن صندوق العراق للتنمية وقع اليوم اتفاقية الشراكة بين العراق والسعودية في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص العراقي والسعودي، حيث يعد أول إنجاز للصندوق وذلك برعاية الاستحواذ الاستثماري لشركة عراقية في استثمارات سعودية وهو بداية الطريق الى تطوير هذه المنصة ودخول العديد من المستثمرين السعوديين والعراقيين مع صندوق العراق.

موضوعاتهل تسرع السيارات الكهربائية وصول الطلب على الوقود الأحفورى لذروته؟ الصين تعفي المنتجات القادمة من 6 دول إفريقية من الرسوم الجمركية 1.7 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي

وأشار النجار إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى وستتبعها خطوات كثيرة سيتم الإعلان عنها مثل وجود مشاريع استثمارية ضخمة من جانب السعودية في العراق، كما ستكون هناك مشاريع من جانب العراق في المملكة مستقبلا.

وتابع النجار أن العراق بصدد إعداد الشركات الاستثمارية التي تدخل له وهي بالحقيقة شركة ومن حقها أن تستثمر أرباحها داخل وخارج العراق أيضا، لافتا إلى أن هناك تعاونا استثماريا بين البلدين بحيث يهيئ للعراق الفرصة بأنه ينشئ صندوقا من الاستثمارات الخارجية أيضا عن طريق الشركات التي ينشئها للاستثمار في الداخل وهو مبدأ جديد يتم العمل عليه.

أ ش أ