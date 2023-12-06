1.7 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الأربعاء، أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 320 مبايعة بقيمة 1.26 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 355.11 مليون درهم و258 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 907.78 مليون درهم.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 68.5 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 42.93 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 41.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.
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وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 275 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 289.14 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 110.91 مليون درهم و110 رهن فلل وشقق بقيمة 178.24 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 20.1 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 193.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 63.19 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 40 مليون درهم.
أ ش أ
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