1.7 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الأربعاء، أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 320 مبايعة بقيمة 1.26 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 355.11 مليون درهم و258 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 907.78 مليون درهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 68.5 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 42.93 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 41.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

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وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 275 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 289.14 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 110.91 مليون درهم و110 رهن فلل وشقق بقيمة 178.24 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 20.1 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 193.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 63.19 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 40 مليون درهم.

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