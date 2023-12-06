الصين تعفي المنتجات القادمة من 6 دول إفريقية من الرسوم الجمركية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني، اليوم الأربعاء، أن الصين ستوفر معاملة بدون رسوم جمركية لـ 6 دول أفريقية من البلدان الأقل نموا.
وأوضحت اللجنة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أنه اعتبارًا من 25 ديسمبر، سيتم إعفاء 98% من المنتجات الخاضعة للضريبة القادمة من أنجولا وجامبيا والكونغو الديمقراطية ومدغشقر ومالي وموريتانيا من الرسوم الجمركية عند دخول الصين.
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وأضافت اللجنة أن هذه الخطوة تهدف إلى تجسيد روح الصداقة والتعاون بين الصين وإفريقيا، وتسهيل بناء مجتمع مصير مشترك صيني-إفريقي عالي الجودة، مشيرة إلى أنه في الخطوة التالية ستوسع الصين معاملتها عديمة الرسوم الجمركية لتشمل جميع البلدان الأقل نموا التي أقامت معها علاقات دبلوماسية.
أ ش أ
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