الصين تعفي المنتجات القادمة من 6 دول إفريقية من الرسوم الجمركية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني، اليوم الأربعاء، أن الصين ستوفر معاملة بدون رسوم جمركية لـ 6 دول أفريقية من البلدان الأقل نموا.

وأوضحت اللجنة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أنه اعتبارًا من 25 ديسمبر، سيتم إعفاء 98% من المنتجات الخاضعة للضريبة القادمة من أنجولا وجامبيا والكونغو الديمقراطية ومدغشقر ومالي وموريتانيا من الرسوم الجمركية عند دخول الصين.

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وأضافت اللجنة أن هذه الخطوة تهدف إلى تجسيد روح الصداقة والتعاون بين الصين وإفريقيا، وتسهيل بناء مجتمع مصير مشترك صيني-إفريقي عالي الجودة، مشيرة إلى أنه في الخطوة التالية ستوسع الصين معاملتها عديمة الرسوم الجمركية لتشمل جميع البلدان الأقل نموا التي أقامت معها علاقات دبلوماسية.

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