قناة السويس: السفينة ONE ORPHEUS تستأنف عبورها للقناة مرة أخرى وحركة الملاحة منتظمة - جريدة البورصة





موضوعاتالدفع بأربع قاطرات لتسيير سفينة حاويات بعد تعطل دفتها خلال عبورها لقناة السويس ((النقل)) تنتهى من تأسيس شركتى مينائى جرجوب وبرنيس البحريين “الأعلى للموانئ” يعتمد مقترح مخطط دعم وتعظيم الصادرات المصرية

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفة سفينة الحاويات ONE ORPHEUS خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.





وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة.

وأضاف الفريق ربيع بأن السفينة ONE ORPHEUS تستأنف حاليا عبورها للقناة بصورة طبيعية بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، كما تستأنف ال٦ سفن المتبقية خلفها عبورها للقناة.

وشدد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المواقف الملاحية الطارئة وفق مقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه كل حالة على حده من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة.