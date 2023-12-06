قناة السويس: السفينة ONE ORPHEUS تستأنف عبورها للقناة مرة أخرى وحركة الملاحة منتظمة - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News)
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الدفع بأربع قاطرات لتسيير سفينة حاويات بعد تعطل دفتها خلال عبورها لقناة السويس ((النقل)) تنتهى من تأسيس شركتى مينائى جرجوب وبرنيس البحريين “الأعلى للموانئ” يعتمد مقترح مخطط دعم وتعظيم الصادرات المصرية
صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفة سفينة الحاويات ONE ORPHEUS خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.
وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة.
وأضاف الفريق ربيع بأن السفينة ONE ORPHEUS تستأنف حاليا عبورها للقناة بصورة طبيعية بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، كما تستأنف ال٦ سفن المتبقية خلفها عبورها للقناة.
وشدد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المواقف الملاحية الطارئة وفق مقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه كل حالة على حده من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة.
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