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شركتان أمريكيتان تخاطبان الحكومة لإنشاء مصانع بقطاع الدواء - جريدة البورصة

12/6/2023 2:22:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تواصلت شركتان أمريكيتان مع مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مصانع بقطاع الدواء، ومن المرتقب أن تبدأ الشركتان الإنتاج خلال العام المقبل.

قال على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشركة اجتمعت مع الشعبة قبل شهور لمعرفة الطبيعة الاستثمارية للسوق وأبرز الحوافز التى تمنحها مصر للقطاع الدوائى، وبناء عليه أخذت خطوات جدية فى تقديم الأوراق ودراسة الجدوى.

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أضاف لـ”البورصة”، أن الشركات تعتزم بداية التشغيل والإنتاج خلال العام المقبل كحد أقصى، وستركز الشركات على تصنيع المنتجات المستوردة التى يجد السوق صعوبة فى استيرادها لامتلاكها سيولة دولارية كبيرة تمكنها من شراء ماكينات التصنيع والمستلزمات.

لفت إلى أن الشركات تصنف من فئة الشركات العملاقة بالسوق الأمريكى، وتواجدها فى مصر سيسهم فى حدوث توازن بسوق الدواء ويعزز صادرات القطاع إلى دول الجوار.

أشار إلى أن الشعبة بصدد استقبال مستثمرين أجانب من جنسيات مختلفة مع بداية العام المقبل لبحث الفرص الاستثمارية فى السوق المصرى سواء باستثمارات ذاتيه أو مشتركة.

أشار إلى أن مصر من أكثر الدول فى منطقة الشرق الأوسط جذبًا للاستثمارات الأجنبية فى قطاع الدواء، بسبب مزاياه وأبرزها الكثافة السكانية والقدرة الاستهلاكية العالية، خاصة بعد أزمة كورونا الأخيرة.

وسجلت مبيعات سوق الدواء فى مصر 87.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة نمو سنوي 18.9%، مدفوعة بالزيادات فى متوسط سعر البيع، بحسب بيانات شركة IQVIA.

بينما ارتفعت صادرات مصر من الأدوية والمستحضرات الطبية لتصل إلى 530 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو 14%، ويعمل فى السوق نحو 177 مصنع أدوية.

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