شركتان أمريكيتان تخاطبان الحكومة لإنشاء مصانع بقطاع الدواء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تواصلت شركتان أمريكيتان مع مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مصانع بقطاع الدواء، ومن المرتقب أن تبدأ الشركتان الإنتاج خلال العام المقبل.
قال على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشركة اجتمعت مع الشعبة قبل شهور لمعرفة الطبيعة الاستثمارية للسوق وأبرز الحوافز التى تمنحها مصر للقطاع الدوائى، وبناء عليه أخذت خطوات جدية فى تقديم الأوراق ودراسة الجدوى.
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أضاف لـ”البورصة”، أن الشركات تعتزم بداية التشغيل والإنتاج خلال العام المقبل كحد أقصى، وستركز الشركات على تصنيع المنتجات المستوردة التى يجد السوق صعوبة فى استيرادها لامتلاكها سيولة دولارية كبيرة تمكنها من شراء ماكينات التصنيع والمستلزمات.
لفت إلى أن الشركات تصنف من فئة الشركات العملاقة بالسوق الأمريكى، وتواجدها فى مصر سيسهم فى حدوث توازن بسوق الدواء ويعزز صادرات القطاع إلى دول الجوار.
أشار إلى أن الشعبة بصدد استقبال مستثمرين أجانب من جنسيات مختلفة مع بداية العام المقبل لبحث الفرص الاستثمارية فى السوق المصرى سواء باستثمارات ذاتيه أو مشتركة.
أشار إلى أن مصر من أكثر الدول فى منطقة الشرق الأوسط جذبًا للاستثمارات الأجنبية فى قطاع الدواء، بسبب مزاياه وأبرزها الكثافة السكانية والقدرة الاستهلاكية العالية، خاصة بعد أزمة كورونا الأخيرة.
وسجلت مبيعات سوق الدواء فى مصر 87.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة نمو سنوي 18.9%، مدفوعة بالزيادات فى متوسط سعر البيع، بحسب بيانات شركة IQVIA.
بينما ارتفعت صادرات مصر من الأدوية والمستحضرات الطبية لتصل إلى 530 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو 14%، ويعمل فى السوق نحو 177 مصنع أدوية.
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