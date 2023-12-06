%43 نمواً بمبيعات مطاحن ((وسط وغرب الدلتا)) خلال الثلث الأول من العام المالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
“التموين” تصدر قواعد جديدة لتداول السكر بالأسواق “السلع التموينية” تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني ((الدولار)) يحول دفة شركات التشطيب إلى ((الأدوات الصحية)) المحلية ارتفعت مبيعات مطاحن وسط وغرب الدلتا 43%، خلال أول 4 أشهر من العام المالى الحالى، لتصل إلى 728 مليون جنيه، مقابل 506 ملايين جنيه، خلال الفترة نفسها من العام الماضى. وقال عبدالعزيز شكرى، الرئيس التنفيذى للشركة، إنَّ مطاحن وسط وغرب الدلتا تتوقع وصول المبيعات إلى 1.13 مليار جنيه بنهاية العام المالى. أوضح أن الزيادة فى المبيعات بدعم من زيادة التشغيل، ورفع كفاءة المطاحن. وكشف أن الشركة تستهدف تطوير مطحن المحلة، خلال الفترة المقبلة، وزيادة طاقته الإنتاجية من 360 طناً يومياً إلى 560 طناً يومياً. وذكر أنهم تلقوا عرضاً من شركة إيطالية لبدء تطوير المطحن وجارٍ دراسته حالياً. أضاف أن الشركة تمتلك أربع صوامع معدنية فى طنطا، ودمنهور، وكفر الشيخ، وشبين الكوم، بسعة 30 ألف طن للصومعة الواحدة، بجانب 34 مركزاً لتجميع الأقماح ومستودعات وشون بإجمالى سعات تخزينية تصل إلى 443 ألف طن. أشار ((شكرى)) إلى أن الشركة تمتلك 12 مطحناً لإنتاج الدقيق المدعم بطاقة 4 آلاف طن يومياً، ومطحناً لإنتاج الدقيق الفاخر الحر بطاقة 400 طن يومياً، بجانب مصنع لإنتاج المكرونة بطاقة 30 طناً يومياً و7 مخابز. وارتفع صافى ربح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا 10%، خلال الربع الأول من العام المالى، لتصل إلى 49.98 مليون جنيه، مقابل 45.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة. وأرجعت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية فى نوفمبر الماضى، ارتفاع أرباحها إلى زيادة أجرة الطحن بمبلغ 26 جنيهاً للطن.
وصعدت الإيرادات بنسبة 55% إلى 544.3 مليون جنيه مقابل 350.658 مليون جنيه بالفترة المناظرة. وارتفع مجمل ربح مطاحن وسط وغرب الدلتا 72% إلى 101.95 مليون جنيه خلال الفترة نفسها مقابل 59.1 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي. وسجلت نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات 19% خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى مقابل 17% بالفترة المقارنة.
MENAFN06122023000202011048ID1107548475
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.