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%43 نمواً بمبيعات مطاحن ((وسط وغرب الدلتا)) خلال الثلث الأول من العام المالى

12/6/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “التموين” تصدر قواعد جديدة لتداول السكر بالأسواق “السلع التموينية” تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني ((الدولار)) يحول دفة شركات التشطيب إلى ((الأدوات الصحية)) المحلية ارتفعت مبيعات مطاحن وسط وغرب الدلتا 43%، خلال أول 4 أشهر من العام المالى الحالى، لتصل إلى 728 مليون جنيه، مقابل 506 ملايين جنيه، خلال الفترة نفسها من العام الماضى. وقال عبدالعزيز شكرى، الرئيس التنفيذى للشركة، إنَّ مطاحن وسط وغرب الدلتا تتوقع وصول المبيعات إلى 1.13 مليار جنيه بنهاية العام المالى. أوضح أن الزيادة فى المبيعات بدعم من زيادة التشغيل، ورفع كفاءة المطاحن. وكشف أن الشركة تستهدف تطوير مطحن المحلة، خلال الفترة المقبلة، وزيادة طاقته الإنتاجية من 360 طناً يومياً إلى 560 طناً يومياً. وذكر أنهم تلقوا عرضاً من شركة إيطالية لبدء تطوير المطحن وجارٍ دراسته حالياً. أضاف أن الشركة تمتلك أربع صوامع معدنية فى طنطا، ودمنهور، وكفر الشيخ، وشبين الكوم، بسعة 30 ألف طن للصومعة الواحدة، بجانب 34 مركزاً لتجميع الأقماح ومستودعات وشون بإجمالى سعات تخزينية تصل إلى 443 ألف طن. أشار ((شكرى)) إلى أن الشركة تمتلك 12 مطحناً لإنتاج الدقيق المدعم بطاقة 4 آلاف طن يومياً، ومطحناً لإنتاج الدقيق الفاخر الحر بطاقة 400 طن يومياً، بجانب مصنع لإنتاج المكرونة بطاقة 30 طناً يومياً و7 مخابز. وارتفع صافى ربح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا 10%، خلال الربع الأول من العام المالى، لتصل إلى 49.98 مليون جنيه، مقابل 45.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة. وأرجعت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية فى نوفمبر الماضى، ارتفاع أرباحها إلى زيادة أجرة الطحن بمبلغ 26 جنيهاً للطن. وصعدت الإيرادات بنسبة 55% إلى 544.3 مليون جنيه مقابل 350.658 مليون جنيه بالفترة المناظرة. وارتفع مجمل ربح مطاحن وسط وغرب الدلتا 72% إلى 101.95 مليون جنيه خلال الفترة نفسها مقابل 59.1 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي. وسجلت نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات 19% خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى مقابل 17% بالفترة المقارنة.

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