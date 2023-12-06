25 شركة روسية تشارك فى فوود افريكا الثلاثاء المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تشارك روسيا الاتحادية بجناح وطنى يضم اكثر من 25 شركة فى مختلف القطاعات الغذائية من لحوم ومجمدات وحلويات ومصنعات الخضر فى اطار فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات“فوود افريكا” والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر الجارى.

وتعد هذه المشاركة الثالثة على التوالى للجانب الروسى فى فعاليات المعرض ، كما انها تأتى تتويجاً للعلاقات المصرية الروسية المتميزة التى تربط بين البلدين فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة .

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وفى هذا السياق أوضحت داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات – الشركة المنظمة لمعرض فوود افريكا – أن البعثة التجارية الروسية تأتى ضمن بعثة المشترين المشاركين فى فعاليات المعرض وذلك بتنسيق وتعاون مع جهاز التمثيل التجارى و المكتب التجارى المصرى بروسيا حيث تضم البعثة أهم المستوردين و سلاسل السوبر الماركت الروسية ، لافتةً الى أنه سيتم خلال ايام المعرض تنظيم لقاءات عمل ثنائية للشركات الروسية مع العارضين بالمعرض ، خاصة وان المعرض أصبح يمثل نقطة إلتقاء لجميع العاملين بقطاع الصناعات الغذائية على المستويين المصرى و الاقليمي سنوياً ويستقطب المشترين الدوليين من الدول العربية و قارة أفريقيا.

وأشارت الى أن السوق الروسى يعد من اهم الاسواق المستوردة للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية و أهمها الموالح ، البطاطس ، الرمان، مجمدات ،منتجات الاجبان ، النباتات الطبية و العطرية ، و قد بلغت الصادرات المصرية للاسواق الروسية من الحاصلات الزراعية بالموسم التصيرى (2022 – 2023 )اكثر من 688 الف طن بقيمة تتعدى الـ 420 مليون دولار، لافتة إلى انه فيما يتعلق بصادرات المصنعات الغذائية فقد بلغت خلال الفترة من يناير الى مايو 2023 اكثر من 35 مليون دولار تتصدرها الفراولة المجمدة ثم الخضروات المجمدة ثم الجبن الابيض و زيتون مخلل و غيرها.

ولفتت قابيل إلى أنه سيتم خلال فعاليات المعرض تنظيم جلسة نقاشية بالتعاون مع جمعية تجارة التجزئة الروسية لعرض اهم الفرص التصديرية للسوق الروسى و ديناميكيات السوق واتجاهات المستهلك و احتياجات المصانع ، وكذا شهادات الجودة المطلوبة ، واللوجيستيات و العقود التجارية و غيرها من الموضوعات التى تدعم تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية وبما ينعكس ايجاباً على معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

جدير بالذكر أن المعرض التجاري الدولي الثامن للأغذية والمشروبات“فوود افريكا” والذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة .

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