الاعلام العبري: اليمنيون يحولون سفينة غالاكسي ليدر إلى مزار سياحي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/ حوّل اليمنيون، سفينة "غالاكسي ليدر" التي تعود ملكيتها إلى رجل أعمال إسرائيلي، والتي احتجزوها قبل نحو أسبوعين بالبحر الأحمر، إلى مزار سياحي، بحسب ما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت مذيعة في "القناة 12" الإسرائيلية، إنّ السفينة الإسرائيلية التي احتجزها اليمنيون في شواطئ الخليج، "تحوّلت إلى وجهة سياحية".

كما أشارت المذيعة إلى أنّ "السياح اليمينيون من جميع المناطق يصلون إلى السفينة، ويستمتعون بعدّة نشاطات هناك، ويقومون بالدوس فيها على أعلام إسرائيل والولايات المتحدة، كما لو أنهما سجادة".

كذلك، ذكرت القناة أنّ اليمنيين رفعوا علمي فلسطين واليمن على السارية، "ويمكن أن نرى كيف يتمتعون بأشعة الشمس على متن السفينة".

وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نجحت القوات البحرية اليمنية، ضمن عمليةٍ نوعية، في احتجاز سفينة "غالاكسي ليدر" إسرائيلية في البحر الأحمر. ومن حينها، بات المئات من اليمنيين يتوافدون كل يوم على متن قوارب صغيرة للصعود إلى ظهر السفينة.

وأشارت تقارير عدّة إلى أنّ هذا التدافع والحرص على زيارة وصعود السفينة يعبر عن التأييد الشعبي اليمني المطلق للقيادة في كل الخطوات التي تتخذها دعماً للمقاومة الفلسطينية والمشاركة الفاعلة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ احتجاز السفينة من قِبل اليمنيين قد يؤدي إلى إلغاء خطوط شحن إلى الأراضي المحتلة.

وفي أعقاب احتجاز السفينة، أكدت

صنعاء استمرارها في "تنفيذ العمليات العسكرية ضد سفن ومصالح الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتوقّف عدوانه على غزة ويكف عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

كذلك، أكدت صنعاء أنّها تعمل على ضمان الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وأنّ ما تقوم به من هجمات محصور في استهداف السفن الإسرائيلية كردّ على العدوان المستمر بحق أبناء غزة.