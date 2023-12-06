الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على حفارين في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، مواطنا واحتجزت آخرين، واستولت على حفارين في الخليل.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عدنان هشام الفروخ، واحتجزت عددا من الشبان بعد إيقاف مركبتهم على دوار بيت عنون شمال شرق الخليل.
كما استولت قوات الاحتلال على حفارين "باجرين"، للمواطن محمد نوفل، من محيط منزله بتجمع خلة الميه شرق يطا جنوب الخليل.
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