برازيلية فريدة بلمسات من اليابان، The Coffee تَصِلُ دُبَي

ساو باولو – تستعد سلسلة المقاهي البرازيلية the Coffee لافتتاح فروعها الأولى في الدول العربية خلال العام 2024. حيث من المتوقع افتتاح فرعين لها في دبي وفرع في السعودية وآخر في مصر. إن وصول The Coffee إلى العالم العربي هو استمرارية لخطة توسع عالمية للشركة التي تم تأسيسها في العام 2018 في كوريتيبا – ولاية بارانا، وتخطط لتحقيق مكاسب تبلغ 350 مليون دولار بحلول العام 2028 من خلال 1500 فرع لها حول العالم و 350 في البرازيل (في الصورة أعلاه فرع لـ the Coffee في ريو دي جانيرو).

ووفقاً للرئيس التنفيذي والشريك المؤسس كارلوس فيرتوناني، تعد الامارات العربية المتحدة منطقة استراتيجية والسبب في ذلك يعود لكميات القهوة التي يتم استهلاكها في هذه المنطقة وإن إمكانيات التوسع تعود كذلك لنموها المستمر. أما فيما يتعلق بانتاج القهوة فيؤكد قائلاً:” سيتم افتتاح مقهيين في النصف الأول من العام 2024 في دُبَي”.

لدينا متجر في ليشبونا عاصمة البرتغال: كما أن للمتاجر مساحات وأحجام مختلفة

ووفقا لفرتوناني، فإن الهدف هو توسيع العمليات في المنطقة، مع افتتاحات لمتاجر في المملكة العربية السعودية ومصر. فبالإضافة إلى المتاجر المتواجدة في كولومبيا وبورتوريكو وبيرو والمكسيك وتشيلي، يتم التوسع في هذه البلدان بالشراكة مع“أصحاب الامتياز الرئيسيين”، وهم شركاء أعمال محليون. حيث ستفتتح متاجر في بعض هذه الدول المشار إليها أعلاه في وقت قريب.

تم تأسيس The Coffee من قبل الأخوة كارلوس واليشاندري ولويس فيرتوناني. حيث أن بعد سفرهم إلى اليابان قرروا جلب نموذج أو طريقة استهلاك القهوة في تلك البلاد إلى عاصمة ولاية بارانا:“مساحات صغيرة يمكن للزبائن من خلالها اختيار ما يطيب لهم ومن ثم دفع قيمة الطلب من خلال جهاز كمبيوتر والمضي إلى أعمالهم أو بيوتهم أو مدراسهم وهم يحتسون قهوتهم المفضلة”. لدى the Coffee متاجر بأحجام مختلفة فمنها تلك ذات المساحة التي تسمح فقط لطلب المنتج واستلامه إلى تلك المتاجر التي من الممكن الجلوس فيها والاستمتاع بقهوتهم.

وأكد فيرتوناني لوكالة الانباء العربية البرازيلية قائلاً:“عندما كنا في اليابان، سُحِرنا بالبساطة الحاضرة في المظاهر المتنوعة للحياة اليومية، انطلاقا من اسلوب الحياة من حيث الاستهلاك ووصولاً إلى تصميم العناصر الجمالية. نعتقد أن نموذج الأعمال القائم على هذه الفرضية والمرتبط بتكنولوجيا عالية الجودة وبتصميم فريد، من شأنه أن يجلب للبرازيليين مشروعاً مبتكراً.

بعد التوسع وافتتاح متاجر في مدن برازيلية أخرى، قد حان الوقت للذهاب بـ the Coffee إلى الخارج. ففي العام 2021 ابتدأت المجموعة بالعاصمة الاسبانية مدريد حيث يتواجد حالياً 5 متاجر من السلسة، بالاضافة إلى 4 في فرنسا و 7 في البرتغال وواحدة في البيرو وأخرى في كولومبيا. وبحلول نهاية هذا العام سيكون قد تم افتتاح 35 مقهىً خارج البرازيل حيث 200 من هذه العلامة التجارية قيد التشغيل.

كما شهدت الشركة توسعاً على الصعيد المالي، حيث تلقت the Coffee استثمارات لشركات وصناديق رؤوس أموال استثمارية، وهي تلك التي تستثمر في الشركات الناشئة والتي لا تمتلك أسهم تباع في البورصة وذات فرص كبيرة للنمو.

ويؤكد فيرتوناني متحدثاً عن الشركات التي استثمرت في the Coffee:” كان بحث المستثمرين عن the Coffee نتيجة لنمو هذه العلامة التجارية. حيث كنا دائماً منفتحين على المقترحات وكان يتم الاتصال بنا بشكل تلقائي وفوري، وبالتالي نتيجة لذلك حصلنا على شركاء كبار مثل Monashees، حالياً مستثمرنا الاكبر. كما حصلنا على مساهمات من CapSur و Shift Capital و Scale Up و Order و Norte”

