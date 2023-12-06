برازيلية فريدة بلمسات من اليابان، The Coffee تَصِلُ دُبَي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – تستعد سلسلة المقاهي البرازيلية the Coffee لافتتاح فروعها الأولى في الدول العربية خلال العام 2024. حيث من المتوقع افتتاح فرعين لها في دبي وفرع في السعودية وآخر في مصر. إن وصول The Coffee إلى العالم العربي هو استمرارية لخطة توسع عالمية للشركة التي تم تأسيسها في العام 2018 في كوريتيبا – ولاية بارانا، وتخطط لتحقيق مكاسب تبلغ 350 مليون دولار بحلول العام 2028 من خلال 1500 فرع لها حول العالم و 350 في البرازيل (في الصورة أعلاه فرع لـ the Coffee في ريو دي جانيرو).

ووفقاً للرئيس التنفيذي والشريك المؤسس كارلوس فيرتوناني، تعد الامارات العربية المتحدة منطقة استراتيجية والسبب في ذلك يعود لكميات القهوة التي يتم استهلاكها في هذه المنطقة وإن إمكانيات التوسع تعود كذلك لنموها المستمر. أما فيما يتعلق بانتاج القهوة فيؤكد قائلاً:” سيتم افتتاح مقهيين في النصف الأول من العام 2024 في دُبَي”.

لدينا متجر في ليشبونا عاصمة البرتغال: كما أن للمتاجر مساحات وأحجام مختلفة

ووفقا لفرتوناني، فإن الهدف هو توسيع العمليات في المنطقة، مع افتتاحات لمتاجر في المملكة العربية السعودية ومصر. فبالإضافة إلى المتاجر المتواجدة في كولومبيا وبورتوريكو وبيرو والمكسيك وتشيلي، يتم التوسع في هذه البلدان بالشراكة مع“أصحاب الامتياز الرئيسيين”، وهم شركاء أعمال محليون. حيث ستفتتح متاجر في بعض هذه الدول المشار إليها أعلاه في وقت قريب.

تم تأسيس The Coffee من قبل الأخوة كارلوس واليشاندري ولويس فيرتوناني. حيث أن بعد سفرهم إلى اليابان قرروا جلب نموذج أو طريقة استهلاك القهوة في تلك البلاد إلى عاصمة ولاية بارانا:“مساحات صغيرة يمكن للزبائن من خلالها اختيار ما يطيب لهم ومن ثم دفع قيمة الطلب من خلال جهاز كمبيوتر والمضي إلى أعمالهم أو بيوتهم أو مدراسهم وهم يحتسون قهوتهم المفضلة”. لدى the Coffee متاجر بأحجام مختلفة فمنها تلك ذات المساحة التي تسمح فقط لطلب المنتج واستلامه إلى تلك المتاجر التي من الممكن الجلوس فيها والاستمتاع بقهوتهم.

وأكد فيرتوناني لوكالة الانباء العربية البرازيلية قائلاً:“عندما كنا في اليابان، سُحِرنا بالبساطة الحاضرة في المظاهر المتنوعة للحياة اليومية، انطلاقا من اسلوب الحياة من حيث الاستهلاك ووصولاً إلى تصميم العناصر الجمالية. نعتقد أن نموذج الأعمال القائم على هذه الفرضية والمرتبط بتكنولوجيا عالية الجودة وبتصميم فريد، من شأنه أن يجلب للبرازيليين مشروعاً مبتكراً.

بعد التوسع وافتتاح متاجر في مدن برازيلية أخرى، قد حان الوقت للذهاب بـ the Coffee إلى الخارج. ففي العام 2021 ابتدأت المجموعة بالعاصمة الاسبانية مدريد حيث يتواجد حالياً 5 متاجر من السلسة، بالاضافة إلى 4 في فرنسا و 7 في البرتغال وواحدة في البيرو وأخرى في كولومبيا. وبحلول نهاية هذا العام سيكون قد تم افتتاح 35 مقهىً خارج البرازيل حيث 200 من هذه العلامة التجارية قيد التشغيل.

كما شهدت الشركة توسعاً على الصعيد المالي، حيث تلقت the Coffee استثمارات لشركات وصناديق رؤوس أموال استثمارية، وهي تلك التي تستثمر في الشركات الناشئة والتي لا تمتلك أسهم تباع في البورصة وذات فرص كبيرة للنمو.

ويؤكد فيرتوناني متحدثاً عن الشركات التي استثمرت في the Coffee:” كان بحث المستثمرين عن the Coffee نتيجة لنمو هذه العلامة التجارية. حيث كنا دائماً منفتحين على المقترحات وكان يتم الاتصال بنا بشكل تلقائي وفوري، وبالتالي نتيجة لذلك حصلنا على شركاء كبار مثل Monashees، حالياً مستثمرنا الاكبر. كما حصلنا على مساهمات من CapSur و Shift Capital و Scale Up و Order و Norte”

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