رئيس تنفيذي برازيلي في الشارقة: النفايات هنا تعني الأعمال

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

الشارقة –“النفايات هنا تعني أعمالًا تجارية”. هذا ما ورد على لسان الرئيس التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في البرازيل كارلو بيريرا في خلال زيارته للمقر الرئيسي لمجموعة بيئة في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة صباح يوم الثلاثاء (05) من الشهر الجاري. زار بيريرا برفقة مجموعة من رجال الأعمال البرازيليين مقر مجموعة بيئة الذي اتخذته في المشروع الأخير من تصميم المهندسة المعمارية العراقية زها حديد، وذلك بهدف التعرف على مختلف الجوانب التي تعمل عليها مجموعة بيئة بصفتها مصدر إلهام لمجتمع الأعمال على الصعيد الوطني. في الصورة أعلاه المجموعة البرازيلية في زيارة لمرافق المبنى.

مقر مجموعة بيئة في الشارقة: مشروع زها حديد الأخير

وفي خلال زيارته أفاد بيريرا:“أعتقد أن هذا هو الحل الجوهري، فنحن نتعامل مع النفايات في البرازيل اليوم بصفتها قمامة، بصفتها غير ذات فائدة، وهذا لا يتسبب بخسارة أعمال تجارية فحسب بل يولد الكثير من المشاكل أيضًا بما في ذلك آلاف مكبات النفايات التي تُعتبر مصدرًا رئيسًا لنشر الأمراض وتلوث التربة والمياه الجوفية. وهذا يجلب الكثير من الأضرار على صحة الإنسان بشكل مباشر وغير مباشر. وبالتالي قدمنا إلى هنا لأسباب عدة إلى جانب التأمل في هذا المبنى الرائع”.

كما تخلل الزيارة عرضًا تقديميًا حول مجالات نشاط مجموعة بيئة، المجموعة الرائدة في الحلول المستدامة والذكية في مختلف القطاعات التي تقدم خدمات في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات البيئية والمواصلات وإعادة التدوير والمشروعات الرقمية وجمع النفايات وإدارتها وغيرها من المجالات. تأسست مجموعة بيئة في عام 2007 وتضم اليوم أكثر من 13 ألف موظف يعملون في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية.

استكملت شركة زها حديد للهندسة المعمارية بناء مشروعها الأخير وافتُتح في آذار/ مارس من العام الحالي. استخدمت الشركة المواد المستدامة في بناء هذا المشروع وتبلغ مساحته تسعة آلاف متر مربع واستوحي تصميمه من الكثبان الرملية المقعرة في صحراء الإمارات. كما يغطي سطح المبنى ألواحًا شمسية تغذي البطاريات وتولد 40 بالمئة من إجمالي الطاقة المستهلكة.

البرازيليون تعرفوا على أنشطة مجموعة بيئة

ويزور فريق الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في البرازيل ورجال الأعمال البرازيليين الإمارات العربية المتحدة بغية حضور النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أو مؤتمر الأطراف (COP28) الذي يُقام في الإمارات.

وأفاد بيريرا في تعليق له حول الإمارات، البلد المضيف لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إنه على الرغم من الانتقادات الموجهة إليها بسبب اعتماد اقتصادها على النفط بصورة كبيرة فإنها تستثمر بالتقنيات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة بشكل متزايد. وفي هذا السياق أضاف:“إنهم يبذلون جهدًا هائلًا. فاليوم يبلغ معدل الاستثمارات خارج قطاع النفط 79 بالمئة وبالتالي نشهد تحولًا واضحًا، كما يتحدث رئيس شركة أدنوك للنفط [سلطان الجابر] الذي يترأس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بكل وضوح عن التحول، فهو واضح لدرجة أنه يمكن التثبت من الاستثمارات التي تُرصَد لهذه الغاية من خلال البيانات والأرقام”.

قامت الغرفة التجارية العربية البرازيلية بتسهيل مجريات هذه الزيارة.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى





مصدر الصور: برونا غارسيا/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية مصدر الصور: برونا غارسيا/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية