المجتمعات العمرانية: 1000 شركة و8 آلاف مستثمر سجلوا على بوابة الفرص الاستثمارية

(MENAFN
- Al-Borsa News) عباس: بوابة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة حققت نجاحاً كبيراً.. وشهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين
قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إن عدد الشركات المسجلة على الموقع الإلكترونى لبوابة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، بلغ ألف شركة خلال 6 أشهر منذ إطلاق البوابة خلال شهر مايو الماضى وحتى الآن، وأصبح لدى الهيئة سجل إلكترونى لكل الشركات، وعدد الطلبات المقدمة منها، هذا بخلاف 8 آلاف حساب إلكترونى للمستثمرين عبر البوابة.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه تم إطلاق الموقع الإلكترونى لبوابة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، فى إطار جهود الدولة المصرية للتحول الرقمى، لما له من أثر فعال فى تيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية، كما تعمل الهيئة على تحقيق مزيد من التقدم فى مجال التحول الرقمى لتقديم الخدمات للمستثمرين والمواطنين، مؤكداً أن بوابة الفرص الاستثمارية، حققت نجاحاً كبيراً، وشهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين، مما يسهم فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد من عوامل جذب المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.
موضوعات متعلقة
“مصر الجديدة” ترفض العروض المقدمة لاستغلال مجمع غرناطة الجدول الزمني لتسليم وحدات“سكن مصر” والإسكان المتميز في“العلمين الجديدة” تصرفات عقارات دبي تُسجل 1.6 مليار درهم اليوم اقرأ أيضا:“المجتمعات العمرانية” تمنح مهلة أخيرة لتقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أن البوابة تتيح خدمات متنوعة للمستثمرين، وتُعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، بحيث يتم طرح الأراضى على البوابة بدءاً من يوم 1 : 15 من كل شهر، ويتاح للراغبين فى الحصول على تلك الأراضي، الاطلاع عليها من خلال الرابط الإلكترونى للبوابة“ “، وتسجيل حساب المستثمر (يكفى تسجيل حساب لمرة واحدة فقط، واستخدامه بشكل دائم)، والتأكد من صحة البريد الإلكترونى عند إدخاله، حيث يُعد البريد الرسمى لجميع المراسلات، ويتم إضافة بيانات الشركة أو الشركات الخاصة بالمستثمر، ولا يتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية، وبعدها يتم اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب بها، وتحديد الشركة التى سيتقدم من خلالها، ورفع جميع المستندات الفنية والمالية المطلوبة، واستكمال ملء البيانات.
وأضاف الدكتور وليد عباس، أنه بعد انتهاء فترة الطرح، يتم دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة، وفى حالة وجود ملاحظات أو مستندات مطلوب استيفاؤها، سيتم إرسال بريد إلكترونى يتضمن المطلوب استيفائه خلال يومى عمل، وسيتم إخطار المستثمرين المقبولين فنياً من خلال البريد الإلكترونى بموعد جلسات الفتح المالى للبت فى العروض المالية المقدمة منهم، وفى حال فوز الشركة فإنها تلتزم باستكمال جدية الحجز (وفقا للسعر المقدم منها بالعرض المالي)، وفى حالة عدم فوز الشركة سيتم رد مبلغ جدية الحجز على نفس حسابها المسدد منه، علماً بأنه يمكن العدول عن طلب حجز الفرصة الاستثمارية خلال يوم 16 فقط من الشهر، ولا يسمح بالتقدم بطلب عدول بعد ذلك اليوم.
MENAFN06122023000202011048ID1107548358
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.