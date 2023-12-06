رئيس الوزراء: الدولة نفذت 2 مليون وحدة سكنية لمختلف الشرائح

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نفذت نحو 2 مليون وحدة سكنية لمختلف شرائح الدخل، ما ساهم بصورة كبيرة فى الحد من أزمة الإسكان.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أن ما تم وجار تنفيذه بالمشروع بلغ نحو مليون وحدة، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة بديل العشوائيات لسكان المناطق غير الآمنة، وذلك فضلًا عن الوحدات التى نفذتها الدولة لشريحة متوسطى الدخل والقادرين.

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وأشار إلى أن مدينة“حدائق أكتوبر”، تضم 147 ألف وحدة لشريحة محدودى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، واستفاد بها نحو 600 ألف مواطن، بمتوسط 4 أفراد لكل أسرة مستفيدة من هذا المشروع الذى يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أكد رئيس الوزراء، أن المستفيد لا يحصل على وحدة سكنية فقط، ولكن يعيش فى مجتمع سكنى حضارى مخطط، يتمتع بمختلف الخدمات.