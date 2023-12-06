Thursday, 07 December 2023 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء: الدولة نفذت 2 مليون وحدة سكنية لمختلف الشرائح

12/6/2023 2:05:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نفذت نحو 2 مليون وحدة سكنية لمختلف شرائح الدخل، ما ساهم بصورة كبيرة فى الحد من أزمة الإسكان.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أن ما تم وجار تنفيذه بالمشروع بلغ نحو مليون وحدة، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة بديل العشوائيات لسكان المناطق غير الآمنة، وذلك فضلًا عن الوحدات التى نفذتها الدولة لشريحة متوسطى الدخل والقادرين.

موضوعات متعلقة “المجتمعات العمرانية”: 1000 شركة و8 آلاف مستثمر سجلوا على بوابة الفرص الاستثمارية “مصر الجديدة” ترفض العروض المقدمة لاستغلال مجمع غرناطة الجدول الزمني لتسليم وحدات“سكن مصر” والإسكان المتميز في“العلمين الجديدة”

وأشار إلى أن مدينة“حدائق أكتوبر”، تضم 147 ألف وحدة لشريحة محدودى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، واستفاد بها نحو 600 ألف مواطن، بمتوسط 4 أفراد لكل أسرة مستفيدة من هذا المشروع الذى يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أكد رئيس الوزراء، أن المستفيد لا يحصل على وحدة سكنية فقط، ولكن يعيش فى مجتمع سكنى حضارى مخطط، يتمتع بمختلف الخدمات.

MENAFN06122023000202011048ID1107548357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث