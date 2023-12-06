إسناد تنفيذ المرحلة السادسة من سكن لكل المصريين لشركات المقاولات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بإسناد تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المرحلة السادسة بمشروع (سكن لكل المصريين)“محور محدودى الدخل”، لشركات المقاولات المُسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بمساحة 90 متر مربع للوحدة،“نموذج 3 غرف وصالة”، تشطيب كامل، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام، والربط على المرافق.
وتم التأكيد على أن يكون الإسناد طبقاً لعقد الإنابة الموقع بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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