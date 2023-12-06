عودة مهرجان شتاء طنطورة 2023 بداية من 21 ديسمبر الجاري

العُلا – أصداف نيوز:

أعلنت لحظات العُلا عن عودة فعاليات مهرجان شتاء طنطورة 2023، ابتداءً من 21 ديسمبر الحالي، حتى 27 يناير 2024، وتتضمن العروض الافتتاحية للمهرجان احتفال طنطورة المميز وعروض شُرفات الجديدة، إلى جانب العرض الموسيقي المسرحي” جميل وبثينة”، ما يَعدُ عشاق الترفيه والثقافة بنسخة مميزة.

ويمثل احتفال طنطورة، الذي يعود استكمالاً لنجاحاته المميزة في النسخ الماضية، حالةً ثقافيةً وفنية خاصة، تتحول من خلالة بلدة العلا القديمة إلى مساحةٍ نابضة بالحياة مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية الاستثنائية، والتجارب والعروض التي تركز بشكل رئيسي على الجانب الثقافي، وتتضمن العروض شُرفات الجديدة التي تعود مرةً أخرى ضمن برنامج فعاليات المهرجان خلال أيام 21 و22 وأيضاً 27 و28 ديسمبر، حيث تتحول شرفات المباني التاريخية إلى مساحاتٍ إبداعية تُقدم من خلالها الفرق الموهوبة أروع الأغاني، إلى جانب العرض الموسيقي المسرحي” جميل وبثينة”، الحي والمباشر الذي يروي من خلالة فريق الإنتاج ومجموعة الممثلين والفنانين الموهوبين من فرقة كركلا للفنون المسرحية، على مسرح قاعة مرايا يوم 22 ديسمبر 2023، حكاية الشاعر جميل بن معمر وحبه الكبير لبثينة بنت حيان، الفتاة الجميلة من القبائل المتواجدة بالقرب من بني عذرة في وادي القرى بالعُلا،التي تناقلها الأجيال منذ القرن السابع الميلادي حتى يومنا هذا.

وستنطلق فعاليات نهاية الأسبوع الأول برفقة الأوركسترا الوطنية السعودية التي تقدم الإبداعات الفنية المباشرةً من سوق طريق البخور في حي الجديدة للفنون، بينما تتضمن فعاليات نهاية الأسبوع الثاني أروع عروض الكورال المميزة، إضافة إلى تجارب الطهي وعروض الأزياء، إضافة إلى مهرجان العلا للحمضيات، لتسليط الضوء على جمال العُلا وأجوائها النابضة بالحياة في فصل الشتاء.

وقال نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رامي المعلم:“ألهمنا النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في النسخ الماضية ما دفعنا إلى تكرار هذه التجربة الرائعة وتلبية تطلعات الضيوف والزوار هذا العام، ونتطلع بشغف لتقديم المزيد من الإبداع والتميز في نسخة الخامسة، ومنح عشاق الترفيه تجربة لا مثيل لها.

وأشار إلى أن فعاليات المهرجان تجمع بين عناصر الابتكار مع العروض التفاعلية والتجارب الثقافية والتراثية، ما يعد الضيوف بتجربة ترفيهية متكاملة ومتجددة تلبي جميع التطلعات.

كما دعت لحظات العلا جميع المهتمين الدخول على الرابط المخصص للاستفسارات والمعلومات والتذاكر.–واس