عودة مهرجان شتاء طنطورة 2023 بداية من 21 ديسمبر الجاري

(MENAFN
- Asdaf News)
العُلا – أصداف نيوز:
أعلنت لحظات العُلا عن عودة فعاليات مهرجان شتاء طنطورة 2023، ابتداءً من 21 ديسمبر الحالي، حتى 27 يناير 2024، وتتضمن العروض الافتتاحية للمهرجان احتفال طنطورة المميز وعروض شُرفات الجديدة، إلى جانب العرض الموسيقي المسرحي” جميل وبثينة”، ما يَعدُ عشاق الترفيه والثقافة بنسخة مميزة.
ويمثل احتفال طنطورة، الذي يعود استكمالاً لنجاحاته المميزة في النسخ الماضية، حالةً ثقافيةً وفنية خاصة، تتحول من خلالة بلدة العلا القديمة إلى مساحةٍ نابضة بالحياة مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية الاستثنائية، والتجارب والعروض التي تركز بشكل رئيسي على الجانب الثقافي، وتتضمن العروض شُرفات الجديدة التي تعود مرةً أخرى ضمن برنامج فعاليات المهرجان خلال أيام 21 و22 وأيضاً 27 و28 ديسمبر، حيث تتحول شرفات المباني التاريخية إلى مساحاتٍ إبداعية تُقدم من خلالها الفرق الموهوبة أروع الأغاني، إلى جانب العرض الموسيقي المسرحي” جميل وبثينة”، الحي والمباشر الذي يروي من خلالة فريق الإنتاج ومجموعة الممثلين والفنانين الموهوبين من فرقة كركلا للفنون المسرحية، على مسرح قاعة مرايا يوم 22 ديسمبر 2023، حكاية الشاعر جميل بن معمر وحبه الكبير لبثينة بنت حيان، الفتاة الجميلة من القبائل المتواجدة بالقرب من بني عذرة في وادي القرى بالعُلا،التي تناقلها الأجيال منذ القرن السابع الميلادي حتى يومنا هذا.
وستنطلق فعاليات نهاية الأسبوع الأول برفقة الأوركسترا الوطنية السعودية التي تقدم الإبداعات الفنية المباشرةً من سوق طريق البخور في حي الجديدة للفنون، بينما تتضمن فعاليات نهاية الأسبوع الثاني أروع عروض الكورال المميزة، إضافة إلى تجارب الطهي وعروض الأزياء، إضافة إلى مهرجان العلا للحمضيات، لتسليط الضوء على جمال العُلا وأجوائها النابضة بالحياة في فصل الشتاء.
وقال نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رامي المعلم:“ألهمنا النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في النسخ الماضية ما دفعنا إلى تكرار هذه التجربة الرائعة وتلبية تطلعات الضيوف والزوار هذا العام، ونتطلع بشغف لتقديم المزيد من الإبداع والتميز في نسخة الخامسة، ومنح عشاق الترفيه تجربة لا مثيل لها.
وأشار إلى أن فعاليات المهرجان تجمع بين عناصر الابتكار مع العروض التفاعلية والتجارب الثقافية والتراثية، ما يعد الضيوف بتجربة ترفيهية متكاملة ومتجددة تلبي جميع التطلعات.
كما دعت لحظات العلا جميع المهتمين الدخول على الرابط المخصص للاستفسارات والمعلومات والتذاكر.–واس
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