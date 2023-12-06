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تطورات جديدة حول إصدار عفو عام في الاردن - وثيقة

12/6/2023 10:13:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع العشرات من النواب على مذكرة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، طالبوا فيها بإصدار مشروع قانون عفو عام.
وجاء في المذكرة التي تبنّاها النائب عبد الله أبو زيد،ان أسباب إصدار قانون العفو العام تتمثل بالظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع كلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، واكتظاظ السجون، بالإضافة إلى منح فرصة جديدة للمحكومين لممارسة حياة طبيعية.




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