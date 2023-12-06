القسام تقصف بئر السبع

القسام تقصف بئر السبع
التاريخ
12/6/2023 10:13:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت مدينة بئر السبع بدفعة من الصواريخ "ردا على المجازر بحق المدنيين".
وأفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع ومناطق واسعة في النقب الغربي.
MENAFN06122023000208011052ID1107547714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.