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القسام تقصف بئر السبع

12/6/2023 10:13:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت مدينة بئر السبع بدفعة من الصواريخ "ردا على المجازر بحق المدنيين".


وأفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع ومناطق واسعة في النقب الغربي.

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