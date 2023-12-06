إطلاق 16 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت مواقع فلسطينية، أنه تم رصد اطلاق 16 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قرب مستوطنة متات.



ودوّت صفارات الإنذار في أنحاء عدة من بينها مستوطنة متات ومستوطنة مالكيا في الجليل الأعلى، وكذلك مستوطنة شتولا بالقطاع الغربي من الحدود مع لبنان.



وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن 5 صواريخ أطلقت باتجاه مستوطنة شتولا.