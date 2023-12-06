إطلاق 16 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت مواقع فلسطينية، أنه تم رصد اطلاق 16 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قرب مستوطنة متات.
ودوّت صفارات الإنذار في أنحاء عدة من بينها مستوطنة متات ومستوطنة مالكيا في الجليل الأعلى، وكذلك مستوطنة شتولا بالقطاع الغربي من الحدود مع لبنان.
وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن 5 صواريخ أطلقت باتجاه مستوطنة شتولا.
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