Wednesday, 06 December 2023 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق 16 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات

12/6/2023 10:13:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت مواقع فلسطينية، أنه تم رصد اطلاق 16 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قرب مستوطنة متات.


ودوّت صفارات الإنذار في أنحاء عدة من بينها مستوطنة متات ومستوطنة مالكيا في الجليل الأعلى، وكذلك مستوطنة شتولا بالقطاع الغربي من الحدود مع لبنان.


وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن 5 صواريخ أطلقت باتجاه مستوطنة شتولا.

MENAFN06122023000208011052ID1107547712

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث