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امانة عمان تحذر مواطنين : ادفعوا قبل نهاية العام لتجنب الغرامات

12/6/2023 10:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت أمانة عمّان الكبرى، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى ضرورة تسديد ما يترتب عليهم من ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، قبل نهاية العام الجاري.
وقالت الأمانة في منشور اليوم : "نظراً لقرب انتهاء السنة المالية تدعوكم امانة عمان الكبرى بضرورة المبادرة بتسديد ما يترتب عليكم من ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) قبل نهاية العام الحالي (2023)؛ تجنبا للغرامة التي ستفرض بموجب القانون بعد انتهاء السنة المالية ".
وأضافت، "يمكنكم الدفع الكترونياً من اي مكان وفي أي وقت من خلال طرق الدفع التالية دون الحاجة لمراجعة الأمانة وسائل الدفع الإلكتروني: موقع الأمانة ، وإي فواتيركم، أو من حسابك البنكي أو البطاقات الإئتمانية أو محافظ الموبايل الالكترونية او نقداً من خلال أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم والبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، للاستفسار يمكنكم الاتصال على هواتف مركز اتصال امانة عمان رقم 102 او الرقم 117180".

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