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بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

12/6/2023 10:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع حجم الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 1.4% لتصل إلى 17.523 مليار دولار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي، مقارنة مع مستويات نهاية العام 2022.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك ارتفعت أيضا بنسبة 1.3% حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي لتصل إلى 17.523 مليار دولار .


وأظهرت بيانات البنك المركزي أن حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك تغطي مستوردات المملكة لـ 7 أشهر.

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