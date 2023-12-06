بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع حجم الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 1.4% لتصل إلى 17.523 مليار دولار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي، مقارنة مع مستويات نهاية العام 2022.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك ارتفعت أيضا بنسبة 1.3% حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي لتصل إلى 17.523 مليار دولار .
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك تغطي مستوردات المملكة لـ 7 أشهر.
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