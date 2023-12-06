3320 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس الثلاثاء في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل الحمل الكهربائي على الشبكة الكهربائية في الأردن، يوم أمس الثلاثاء، ارتفاعا وصل إلى 3320 ميغاواط.
وقالت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" إن الارتفاع بالأحمال يأتي بالتزامن مع تأثر المملكة بمنخفض جوي، وكتلة هوائية باردة، وتساقط غزير للأمطار على مختلف المناطق.
وبيّنت أنه من المُتوقع أن يتجاوز الحمل الأقصى خلال موسم الشتاء الحالي حاجز الـ 4200 ميغاواط.
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