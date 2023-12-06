الدفاع المدني في غزة يعمل من دون معدات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير الإمداد في الدفاع المدني بقطاع غزة إنه لا توجد لدينا أي معدات بعد أن استهدفها القصف الإسرائيلي.
وبين في تصريحات لقناة الجزيرة، أنه استشهد 32 من كوادرنا جراء الاستهداف الإسرائيلي.
وأضاف أنه تم تنفيذ أكثر من 20 ألف عملية استجابة إنسانية الأيام الماضية، موضحاً أنه لم يصل للدفاع المدني أي إمدادات خلال أيام الهدنة السبعة.
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