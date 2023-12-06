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الدفاع المدني في غزة يعمل من دون معدات

12/6/2023 10:13:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير الإمداد في الدفاع المدني بقطاع غزة إنه لا توجد لدينا أي معدات بعد أن استهدفها القصف الإسرائيلي.


وبين في تصريحات لقناة الجزيرة، أنه استشهد 32 من كوادرنا جراء الاستهداف الإسرائيلي.


وأضاف أنه تم تنفيذ أكثر من 20 ألف عملية استجابة إنسانية الأيام الماضية، موضحاً أنه لم يصل للدفاع المدني أي إمدادات خلال أيام الهدنة السبعة.


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