تخصيص 734 مليون دينار للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خصصت الحكومة 734 مليون دينار للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام المقبل بحسب الكلفة التأشيرية للبرنامج.



وتضمّن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 تخصيص 349 مليون دينار من موازنة الوزارات والدوائر الحكومية، و135 مليون دينار من موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.



وبحسب الكلفة التأشيرية للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، جرى تخصيص مساعدات خارجية للبرنامج بقيمة 250 مليون دينار، ليصبح مجموع ما تم تخصيصه 734 مليون دينار.

ووفق البرنامج التنفيذي للرؤية، تم تخصيص 12 مليون دينار لتمويل أولويات محرك الاستثمار المرتبطة بترويج وتحفيز الاستثمارات المحلية، وحوسبة الخدمات للمستثمرين لتحسين رحلة المستثمر.



فيما خُصص 63 مليون دينار لأولويات محرّك الصناعات عالية القيمة المرتبطة بدعم الصناعة الوطنية وتطوير الصناعات الغذائية، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى الاستمرار في تمويل متطلبات زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب.

أمّا محرك الخدمات المستقبلية الذي خُصص له 56 مليون دينار؛ سيتم العمل فيه على عدّة أولويات هامّة، أبرزها حوسبة المستشفيات والمراكز الصحية، ودعم تطوير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الاستمرار في دعم برنامج التحول الرقمي.



وتضمّن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2024 تخصيص 83 مليون دينار لتمويل أولويات محرّك الأردن وجهة عالمية، بهدف التخفيف من تداعيات الحرب على غزة على قطاع السياحة؛ بما في ذلك الاستمرار في برامج تحفيز الطيران منخفض التكاليف، وبرامج الترويج السياحي ودعم مشاريع الهيئة الملكية للأفلام.



كما خصص البرنامج 94 مليون دينار لأولويات محرك الريادة والإبداع، لتوفير التمويل للبرنامج الوطني للتشغيل، وتطوير مرحلة التعليم المبكر، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والاستمرار في تطوير مهارات المعلمين والمدربين.



وفيما يتعلق بمحرّك الموارد المستدامة، فقد خُصص لأولوياته 233 مليون دينار؛ خاصة تلك المرتبطة بتوفير التمويل السنوي المطلوب لمشروع الناقل الوطني ومشروع تخفيض الفاقد من المياه، ومشاريع الربط الإقليمي الكهربائي، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المطلوبة لتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي.



كما خصص البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام المقبل، 33 مليون دينار لأولويات محرك البيئة المستدامة؛ بهدف تعزيز الممارسات المستدامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.



أمّا محرك نوعية الحياة، فقد خصص البرنامج 160 مليون دينار لتمويل الأولويات المرتبطة بدراسات المدينة الجديدة، وتطوير منظومة النقل العام، وإجراء الدراسات التفصيلية لمشروع التمويل المستدام للطرق (Toll Roads)، بالإضافة إلى إنشاء مركز المحاكاة الطبي، وتطوير نظام مخزون الأدوية.