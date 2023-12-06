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تراجع خسائر «سنتاينل وان» لأمن المعلومات خلال الربع الثالث

12/6/2023 9:35:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة أمن المعلومات الأمريكية «سينتاينل وان»، تراجع خسائرها خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث جاءت النتائج أفضل من التوقعات.

وبلغت خسائر الشركة خلال الربع الثالث 70.30 مليون دولار، بما يعادل 0.24 دولار للسهم، مقابل خسائر بقيمة 98.86 مليون دولار، بما يعادل 0.35 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع استبعاد البنود غير المتكررة، بلغت خسائر الشركة خلال الربع الثالث 7.73 ملايين دولار، بما يعادل 0.03 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون خسائر بقيمة 0.08 دولار للسهم.

في الوقت نفسه، زادت إيرادات الشركة ربع السنوية بنسبة 42.4 %، إلى 164.17 مليون دولار، مقابل 115.32 مليون دولار، خلال الربع الثالث من العام الماضي.

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