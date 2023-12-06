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ريال مدريد يحدد موعد الفرصة الأخيرة لمبابي ويبلغ العماري بقراره

12/6/2023 9:35:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت التقارير الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء، موقف ريال مدريد من التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، حيث أوضحت أن الميرنغي منحه مهلة أخيرة للانضمام إلى صفوفه.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد سيخبر فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله، بأنه لديه فرصة حتى 15 يناير فقط كي يقوم بإتمام تعاقده مع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد لا يرغب في تكرار الخطأ السابق، عندما اتفق مع مبابي على كافة التفاصيل الخاصة بعقده ولكن اللاعب جدد مع باريس سان جيرمان في النهاية.

وكان ريال مدريد أصدر بيانا رسميا من قبل ينفي خلاله وجود مفاوضات مع مبابي، وجاء هذا البيان حتى يبرأ الريال نفسه خاصة إنها لم تكن فترة قانونية للتفاوض مع مبابي.

ويحق لمبابي التوقيع لأي فريق في يناير المقبل دون الرجوع لمسؤولي باريس، والانتقال إلى صفوف ناديه الجديد عقب نهاية الموسم مجانا.

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