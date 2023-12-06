ضربة موجعة لنيوكاسل..الإصابة تُبعد حارس مرمى الفريق نيك بوب 4 أشهر

قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، اليوم الأربعاء، إن حارس مرمى الفريق نيك بوب سيغيب "نحو أربعة أشهر" بعد إصابته بخلع في كتفه الأيسر، في أحدث إصابة يتعرض لها فريق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الإصابة ستدخل بوب في سباق مع الزمن للتعافي للحاق بصفوف المنتخب الإنجليزي المشارك في بطولة أوروبا، التي ستبدأ في يونيو.

وتعرض بوب، البالغ من العمر 31 عاما، للإصابة عندما سقط على يساره في محاولة لإنقاذ تسديدة مدافع مانشستر يونايتد سيرجيو ريغيلون.

وأشار هاو إلى أن بوب سيخضع لعملية جراحية.

واضاف "لم تجر العملية بعد، لكننا نتحدث عن حوالي أربعة أشهر تقريبا، لذا فهي ضربة موجهة لنا ولكننا توقعناها بعد المباراة".

واستطرد قائلا "إنه أمر محبط أن تقع الإصابة في هذه المرحلة من الموسم حيث خضنا العديد من المباريات، وهناك مباريات هامة قادمة - من الواضح أنه يتطلع للمشاركة في بطولة اليورو، والتي كان مصمما على محاولة المشاركة فيها، ولا تزال هناك فرصة أمامه".

وسيحل السلوفاكي الدولي مارتن دوبرافكا بديلا لبوب، إلى جانب حارس مرمى ليفربول السابق لوريس كاريوس.

وكانت تقارير قد تحدثت عن اعتزام نيوكاسل التعاقد مع حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق ديفيد دي خيا، غير المقيد في أي ناد حاليا، لكن هاو قال إنه لم يتم التواصل معه بعد.

كما يغيب لاعبا خط الدفاع سفين بوتمان ودان بيرن، ولاعبو خط الوسط شون لونغستاف وجاكوب ميرفي وهارفي بارنز عن تشكيلة نيوكاسل بسبب الإصابات.





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