كاف يقرر تعديل موعد مباراة الزمالك وساجرادا الإنجولي بالكونفيدرالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي الزمالك المصري تلقيه خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد بتقديم موعد مباراة ساجرادا الإنجولي ببطولة الكونفيدرالية لمدة 24 ساعة .
وذكر الزمالك عبر مركزه الإعلامي اليوم الأربعاء أنه تلقي خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي لتقام يوم السبت المقبل في السادسة مساء على ملعب السلام، بدلاً من إقامتها يوم الأحد 10 المقبل.
وأضاف أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.
وبعد تقديم مباراة الزمالك الأفريقية، قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة التي يشرف عليها عامر حسين تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي كان مقررا لها غدا الخميس في الدوري المصري .
وذكرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقعها الرسمي اليوم الاربعاء أنه تقرر تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بعد الخطاب الذي تلقاه الزمالك.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN06122023000110011019ID1107547565
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.