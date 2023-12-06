كاف يقرر تعديل موعد مباراة الزمالك وساجرادا الإنجولي بالكونفيدرالية



أعلن نادي الزمالك المصري تلقيه خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد بتقديم موعد مباراة ساجرادا الإنجولي ببطولة الكونفيدرالية لمدة 24 ساعة .

وذكر الزمالك عبر مركزه الإعلامي اليوم الأربعاء أنه تلقي خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي لتقام يوم السبت المقبل في السادسة مساء على ملعب السلام، بدلاً من إقامتها يوم الأحد 10 المقبل.

وأضاف أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.

وبعد تقديم مباراة الزمالك الأفريقية، قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة التي يشرف عليها عامر حسين تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي كان مقررا لها غدا الخميس في الدوري المصري .

وذكرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقعها الرسمي اليوم الاربعاء أنه تقرر تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بعد الخطاب الذي تلقاه الزمالك.

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