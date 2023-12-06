بعثة الإمارات ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات في الألعاب العالمية لأصحاب الهمم

رفعت بعثة منتخب الإمارات المشاركة في دورة الألعاب العالمية لأصحاب الهمم بتايلاند رصيدها إلى 5 ميداليات في ثاني أيام منافسات الدورة.

وفاز سالم الجنيبي، لاعب منتخب الإمارات للدراجات من أصحاب الهمم، بميدالية فضية جديدة له في الدورة في سباق 60 كم، وهي الثانية له وللإمارات في الدراجات بعد ميداليته الفضية الأولى في سباق ضد الساعة فئة C3.

كما فاز منتخب ألعاب القوى بثلاث ميداليات في افتتاح مشاركته بالدورة، عن طريق محمد الكعبي الذي فاز بالميدالية الفضية في دفع الجلّة لفئة F36، ومحمد يوسف (فضية)، ومحمد الشحي (برونزية) في سباق 800م على الكراسي المتحرّكة لفئة T34.

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