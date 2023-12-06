بعثة الإمارات ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات في الألعاب العالمية لأصحاب الهمم

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفعت بعثة منتخب الإمارات المشاركة في دورة الألعاب العالمية لأصحاب الهمم بتايلاند رصيدها إلى 5 ميداليات في ثاني أيام منافسات الدورة.
وفاز سالم الجنيبي، لاعب منتخب الإمارات للدراجات من أصحاب الهمم، بميدالية فضية جديدة له في الدورة في سباق 60 كم، وهي الثانية له وللإمارات في الدراجات بعد ميداليته الفضية الأولى في سباق ضد الساعة فئة C3.
كما فاز منتخب ألعاب القوى بثلاث ميداليات في افتتاح مشاركته بالدورة، عن طريق محمد الكعبي الذي فاز بالميدالية الفضية في دفع الجلّة لفئة F36، ومحمد يوسف (فضية)، ومحمد الشحي (برونزية) في سباق 800م على الكراسي المتحرّكة لفئة T34.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN06122023000110011019ID1107547564
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.