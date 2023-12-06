أول مشروع سكني يحمل علامة «جاكوب آند كو» في أبوظبي





أعلنت ناين ياردز بلس القابضة -الذراع العقارية لمجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة- عن شراكة حصرية لمشروع سكني مع جاكوب آند كو، العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات، وهي خطوة تُعزز من التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي.

وتأتي الشراكة لتٌعلن رسمياً عن انطلاق هذا المشروع - وهو أول مشروع سكني سيحمل علامة جاكوب آند كو في أبوظبي - حيث من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في العام القادم ليتم الانتهاء منه في عام 2027.

وستقوم شركة جاكوب آند كو معتمدة على خبرتها الكبيرة، بإضافة مفاهيم جديدة لتصاميم المشروع، وبشكل يضمن الابتكار والفخامة والرقي، حيث يضم المشروع السكني الذي يقع في إحدى أهم المناطق ضمن جزيرة الريم، مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الراقية، تتنوع بين الشقق الفاخرة والمنازل الأنيقة، بما سيتناسب مع تطوير الواجهة البحرية، وبالشكل الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء.

ويقع مشروع جاكوب آند كو وناين ياردز بلس القابضة السكني في قلب العاصمة الإماراتية، ويوفر سهولة الوصول إلى المعالم الرئيسية في أبوظبي، فضلاً عن الوجهات الثقافية والترفيهية، كالمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، وجزيرة ياس، والتي تُعتبر واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي الأكثر شعبية في العالم.

وقال المهندس أيمن إسكندر الجيار، الرئيس التنفيذي لـ ناين ياردز بلس القابضة: «يُسعدنا أن نتعاون مع جاكوب آند كو لإضفاء بُعدٍ جديدٍ من الفخامة على منطقة الواجهة البحرية المتميزة في جزيرة الريم بأبوظبي. سيعكس هذا التعاون التزاماً مستمراً من قبل ناين ياردز بلس القابضة بتقديم وحدات سكنية استثنائية تجسد الأناقة والابتكار والحرفية التي لا مثيل لها».

وخلال حضوره الإعلان عن الشراكة في أبوظبي، عبر مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جاكوب آند كو، جاكوب أرابو، عن سعادته للإعلان عن المشروع قائلاً: «ستتيح لنا الشراكة مع ناين ياردز بلس القابضة توسيع آفاق عملنا والتواجد في العاصمة أبوظبي، لنعزز بذلك نجاحنا في مجال العقارات الفاخرة. إنني على ثقة أننا سنحظى بمشروع سكني مختلف تماماً، يعكس التطور والإبداع الخالدين، والمرادفين للمكانة الهامة للعاصمة ولعلامتنا التجارية أيضاً».

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