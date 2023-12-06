يونيسيف: المملكة المتحدة الأسوأ بين أغنى دول العالم للأطفال

ارتفعت مستويات الفقر بين الأطفال في المملكة المتحدة بنسبة الخمس، خلال الأعوام الأخيرة، وفقاً لـ «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسيف)، حيث جاءت في المرتبة الأسوأ بين بعض أغنى دول العالم.

وأفادت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، بأنه عندما يتعلق الأمر بطريقة تغيير معدلات الفقر في الدخل الخاص بالأطفال خلال العقد الماضي، فإن المملكة المتحدة تأتي في المرتبة رقم 39، من بين 39 من الدول ذات الوضع المالي الجيد نسبياً.

وتضمّن التقرير الخاص بمنظمة «يونيسيف»، الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط في الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتقييم الوضع الحالي لمعدلات الفقر بين الأطفال، والتقدم الذي أحرزته الدول من أجل القضاء عليه خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2014، وأيضاً الفترة ما بين عامي 2019 و2021.

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة رقم 37 من بين 39 دولة في جدول دوري شامل، يجمع ما بين أحدث معدلات الفقر في الدخل الخاص بالأطفال (حتى عام 2021)، ونجاحها في الحد من الفقر بين الأطفال. وجاءت متقدمة على تركيا وكولومبيا فقط.

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