يونيسيف: المملكة المتحدة الأسوأ بين أغنى دول العالم للأطفال

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت مستويات الفقر بين الأطفال في المملكة المتحدة بنسبة الخمس، خلال الأعوام الأخيرة، وفقاً لـ «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسيف)، حيث جاءت في المرتبة الأسوأ بين بعض أغنى دول العالم.
وأفادت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، بأنه عندما يتعلق الأمر بطريقة تغيير معدلات الفقر في الدخل الخاص بالأطفال خلال العقد الماضي، فإن المملكة المتحدة تأتي في المرتبة رقم 39، من بين 39 من الدول ذات الوضع المالي الجيد نسبياً.
وتضمّن التقرير الخاص بمنظمة «يونيسيف»، الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط في الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتقييم الوضع الحالي لمعدلات الفقر بين الأطفال، والتقدم الذي أحرزته الدول من أجل القضاء عليه خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2014، وأيضاً الفترة ما بين عامي 2019 و2021.
وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة رقم 37 من بين 39 دولة في جدول دوري شامل، يجمع ما بين أحدث معدلات الفقر في الدخل الخاص بالأطفال (حتى عام 2021)، ونجاحها في الحد من الفقر بين الأطفال. وجاءت متقدمة على تركيا وكولومبيا فقط.
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