شركات الطيران تتوقع عدداً قياسياً من الركاب في 2024 مع 4,7 مليارات مسافر

تتوقع شركات الطيران أن تسجل رقما قياسيا في أعداد المسافرين يبلغ 4,7 مليارات مسافر في العام 2024، مع تجاوز القطاع لأزمة جائحة كوفيد-19، على ما قال اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الأربعاء.

ورفع اتحاد النقل الجوي الدولي أيضًا توقعاته للأرباح، مرجحا أن تحقق شركات الطيران صافي أرباح بقيمة 23,3 مليار دولار في العام 2023، أي أكثر من ضعف توقعاته في يونيو البالغة 9,8 مليارات دولار.

وقالت اياتا في مراجعتها التقليدية لاتجاهات القطاع مع اقتراب العام من نهايته إن "من المتوقع أن يسافر حوالي 4,7 مليارات شخص في عام 2024، وهو رقم قياسي يتجاوز مستوى ما قبل الوباء البالغ 4,5 مليارات شخص المسجل في 2019".

وأشارت إلى بيانات المسح التي تظهر أن ما يقرب من نصف عادات السفر لدى الناس عادت إلى مستويات ما قبل الوباء. وأفاد ثلثهم أنهم يسافرون أكثر، بينما قال 18 بالمئة فقط أنهم ما زالوا يسافرون أقل.

كذلك، رفعت اياتا توقعاتها لأرباح القطاع بشكل كبير.

وقالت "كان التحسن مدفوعا بالكامل بقطاع الركاب الذي شهد زيادة قدرها 96 مليار دولار في الإيرادات مقارنة بالتوقعات السابقة وصولا إلى 642 مليار دولار".

ومن المتوقع أن تصل إيرادات الشحن إلى 134,7 مليار دولار، أي بانخفاض عن 142,3 مليار دولار التي كانت متوقعة في يونيو.





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