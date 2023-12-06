الدولار يستقر مع تقييم المستثمرين لبيانات سوق العمل.. واليوان يتراجع

ظل الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات، الأربعاء، بينما يقيّم المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت انخفاض الوظائف في سوق العمل، بينما راهنوا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وتركز الاهتمام في آسيا على الصين، حيث واصل اليوان خسائره في وقت لا تزال فيه الأسواق تستوعب أثر خفض وكالة التصنيف الائتماني موديز للنظرة المستقبلية للعملاق الآسيوي.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.029 بالمئة إلى 103.93، بعد أن صعد 0.3 بالمئة خلال الليل. وارتفع المؤشر 0.5 بالمئة هذا الشهر، بعد تراجعه ثلاثة بالمئة في نوفمبر في أكبر انخفاض شهري منذ عام.

وهبط اليوان في المعاملات الخارجية 0.11 بالمئة إلى 7.1647 للدولار بعد يوم من خفض وكالة موديز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للصين إلى «سلبية».

وذكرت رويترز أن البنوك الكبرى المملوكة للحكومة الصينية عززت عمليات بيع الدولار بعد بيان موديز، وواصلت بيع الدولار صباح الأربعاء.

وصعد اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.0797 دولار بعد أن انخفض لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مسجلاً 1.07785 الثلاثاء.

ويعتقد المستثمرون أن البنك المركزي الأوروبي قد يقدم على أول خفض لسعر الفائدة بحلول مارس. وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو بسرعة أكبر مما توقعه أغلب المراقبين.

وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.261 دولار، مرتفعاً 0.13 بالمئة. واستقر الين الياباني عند 147.14 للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.53 بالمئة إلى 0.659 دولار أمريكي كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.62 بالمئة إلى 0.617 دولار.

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