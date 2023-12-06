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جزء من أسهم باركليز تؤول إلى سيتي جروب وبنك أوف أمريكا

12/6/2023 9:35:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال أشخاص مطلعون لرويترز إن ملكية بعض أسهم بنك باركليز البريطاني آلت لمجموعة سيتي جروب المصرفية وبنك أوف أمريكا بعدما لم يجدا طلباً كافياً من المستثمرين على الحصة التي باعتها قطر القابضة وقيمتها 510 ملايين جنيه إسترليني (642 مليون دولار).

وشرع البنكان في بيع حصة 2.3 في باركليز في تحرك أقدمت عليه قطر لتقليص الاستثمار الذي ضخته في فترة أزمة مر بها البنك البريطاني الذي يسعى جاهداً لرفع سعر سهمه.

ولم يتسنَّ لرويترز التحقق من حجم الحصة التي باعها صندوق الثروة السيادي القطري وآلت ملكيتها للبنكين، وربما يبيع البنكان الأسهم بمرور الوقت.

وكان مصدر مطلع قد أبلغ رويترز بأن سهم باركليز بيع يوم الإثنين بسعر 141 بنساً، بما يقل بنحو 1.4 في المئة عن سعر إغلاقه الثلاثاء.

ولكن المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، ذكرت أن المستثمرين لم يشتروا سوى جزء فقط من الحصة، بينما آلت البقية للبنكين الاستثماريين.

وانخفض سهم باركليز بنحو 4.5 في المئة، الثلاثاء بفعل البيع وأغلق على انخفاض بنحو 2.5 في المئة.

وأصبحت قطر أكبر مساهم في باركليز في الأزمة المالية في سنة 2008 حينما ضخت أربعة مليارات جنيه إسترليني لإنقاذ البنك البريطاني في صفقة أسهمت في تجنيبه الحصول على حزمة إنقاذ حكومية، وتظل قطر مساهماً كبيراً في البنك على الرغم من البيع.

وفرضت هيئة الرقابة المالية البريطانية في وقت لاحق غرامة 55 مليون دولار على باركليز بسبب رسوم دُفعت لكيانات قطرية في حملة جمع الأموال في سنة 2008. وقال باركليز إنه سيطعن في هذا القرار.

وكانت رويترز قد أفادت الشهر الماضي بأن باركليز بدأ العمل هذا العام على خطط لتوفير مليون جنيه إسترليني، وهو ما قد يتضمن تقليص الوظائف بواقع ألفي وظيفة بشكل رئيس من الأقسام الإدارية والوحدات المساندة.

وكانت رويترز قد ذكرت أيضاً أن باركليز سيبيع وحدته للتمويل الاستهلاكي في ألمانيا وأنه يدرس بيع حصة في وحدته المحلية للخدمات التجارية.

وعبر باركليز أيضاً عن اهتمامه بالاستحواذ على الوحدة المصرفية في تيسكو.

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