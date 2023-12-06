ارتفاعات الأسهم الأوروبية واليابانية بدعم شركات التعدين والرقائق

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مع ازدياد رهانات على أن رفع أسعار الفائدة العالمية بلغ ذروته، وتصدر قطاع التعدين المستفيد من ارتفاع أسعار المعادن المكاسب في حين سجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسياً جديداً.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة في التداولات كما ارتفع المؤشر داكس الألماني أيضاً 0.1 في المئة.

وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.3 في المئة مدعوماً بارتفاع أسعار معظم المعادن الأساسية.

وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو لشهر نوفمبر إلى جانب مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر بهدف قياس قوة الاقتصاد الأوروبي وسط مخاوف من الركود.

واتجهت الأنظار أيضاً إلى تقرير التوظيف الأمريكي لشهر نوفمبر بعد تراجع الوظائف الجديدة في أكتوبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف عام، ما زاد التوقعات أن دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي قد انتهت.

وارتفع سهم مجموعة أوكادو البريطانية بنسبة 3.1 في المئة بعدما رفع بنك جي. بي. مورجان توصيته لسهم المجموعة المتخصصة في مجال بيع البقالة عبر الإنترنت والتكنولوجيا من «خفض الوزن النسبي» إلى «محايد».

وعلى الجانب الآخر، هبط سهم شركة ميرك الألمانية بنسبة 13.4 في المئة بعدما لم يحقق عقارها إيفوبروتينيب التجريبي لعلاج مرض التصلب المتعدد الهدف المطلوب في تجارب المرحلة الأخيرة.





اليابان

سجل المؤشر نيكاي ارتفاعاً حاداً ومحا خسائر مني بها في الجلسات الثلاث السابقة مع إعادة شراء المستثمرين أسهماً مرتبطة بالرقائق.

وقفز نيكاي 2.04 في المئة ليغلق عند 33445.90 نقطة مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ 15 نوفمبر، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.9 في المئة إلى 2387.20 نقطة.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 2.2 في المئة وأدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق ثلاثة في المئة.

وقفز سهم ساكورا إنترنت 12.09 في المئة مسجلاً ارتفاعاً حاداً للجلسة الثالثة على التوالي مع قول جين سين هوانغ الرئيس التنفيذي لإنفيديا هذا الأسبوع إن الشركة الأمريكية العملاقة في مجال أشباه الموصلات ستعمل مع شركات يابانية مثل ساكورا إنترنت لبناء مصانع للذكاء الاصطناعي في اليابان.

ومن بين 225 مكوناً على نيكاي ارتفع 218 سهماً وهبط ستة وبقي سهم واحد مستقراً.

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