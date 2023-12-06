مالية دبي تنال «الاعتماد البلاتيني» في إدارة الأفكار والابتكار من منظمة بريطانية





نالت دائرة المالية في حكومة دبي، شهادة اعتماد عالمية مرموقة في إدارة الأفكار والابتكار. وحصلت الدائرة على شهادة الاعتماد البلاتيني في إدارة الأفكار والابتكار من منظمة الأفكار البريطانية، وهي الشهادة الأرفع مستوى التي تقدمها المنظمة غير الربحية المعنية بتسهيل تبادل المعرفة والخبرات، على امتداد مختلف القطاعات والدول، في سبيل الدفع بمنظومات الابتكار حول العالم.

وأشاد عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، بالدور الذي تلعبه الدائرة في تطوير أنظمة العمل والإجراءات والعمليات، لا سيما من خلال الابتكار المالي، لا على مستوى الدائرة وحدها، وإنما على مستوى حكومة دبي. وقال: «سُررنا بالحصول على شهادة الاعتماد البلاتيني رفيعة المستوى في إدارة الأفكار والابتكار، ونلنا إياها من المشاركة الأولى، وهذه نتيجة طبيعية للحرص الدائم من فريق الابتكار في الدائرة على الوفاء بوعده بتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الابتكار، ما يجعلنا أيضاً أول مؤسسة حكومية مالية تحصل على هذا الاعتماد على مستوى العالم».

كما أشاد أهلي بفريق الابتكار في دائرة المالية، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها الفريق في سبيل تحفيز التفكير الإبداعي في الدائرة، وضمان التنفيذ الكامل لاستراتيجية الابتكار، وفق سياسة الابتكار في الدائرة.

من جانبها، أكدت منى عبد القادر العلي رئيس قسم الدعم التقني، رئيس فريق الابتكار في دائرة المالية، أن الابتكار جزء أصيل في منظومة العمل في الدائرة، وقالت: «يحرص فريق القيادة على إشراك جميع الموظفين، وتحفيزهم بمختلف السبل على طرح الأفكار وبلورتها، لتصبّ في دعم عمليات التطوير المتواصلة التي تمسّ مختلف أوجه العمل، وتنعكس بالتالي على المنظومة المالية الحكومية كلها، ما يجعل جهودنا الابتكارية في دائرة المالية، أحد المحركات القوية الدافعة للتطوّر والتقدم في الإمارة». وأعربت العلي عن شكرها وتقديرها للدعم المستمر الذي يتلقاه فريق الابتكار من فريق القيادة.

بدورها، أكدت زينا كوكس مدير العمليات في منظمة الأفكار البريطانية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً، أن دائرة المالية «أول جهة حكومية مالية في العالم تنال شهادة الاعتماد من الدرجة البلاتينية في إدارة الأفكار والابتكار»، مشيرة إلى أن الدائرة «نجحت في الحصول على الشهادة من المرة الأولى».

وتعمل منظمة الأفكار البريطانية، Ideas UK، منذ أكثر من 30 عاماً، على إشراك الموظفين في منظومات الابتكار المؤسسية، وبناء التفاعلات في هذا المجال، بهدف تعزيز تلك المنظومات، من خلال دعم المؤسسات، ودفعها نحو تسخير قوة أفكار موظفيها لتحقيق المنافع المرجوّة.

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