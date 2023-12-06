حرب أسعار بين «أمازون» و«شي إن» للملابس الرخيصة





طبقت شركة «أمازون» تخفيضاً كبيراً على الرسوم التي تفرضها على التجار الذين يبيعون ملابس بسعر يقل عن 20 دولاراً للقطعة، في إشارة إلى أنها تستعد لخوض حرب أسعار مع شركة «شي إن» الصينية الناشئة للأزياء الرخيصة سريعة التصميم والإنتاج.

أعلنت الشركة الأمريكية أنها ستخفض الرسوم التي يدفعها البائعون على الملابس التي تقل أسعارها عن 15 دولاراً إلى 5 %، اعتباراً من يناير. وسوف تنخفض الرسوم على الملابس التي تتراوح أسعارها بين 15 إلى 20 دولاراً إلى 10 %. يذكر أن العمولات على كلا الفئتين كانت 17 % في السابق.

ونادراً ما تُخفض «أمازون» ما يسمى برسوم الإحالة التي تفرضها على التجار في متجرها الإلكتروني، ولم يتم الإعلان عن أي تغييرات أخرى من هذا النوع. وهذا يشير إلى أن «أمازون» تسعى بشكل خاص لجذب التجار الذين يقدمون ملابس منخفضة التكلفة، وهو مجال تفوقت فيه «شي إن»، فهي تقدم سترات ذات قبعة بسعر 9 دولارات، وملابس أخرى رخيصة الثمن.

وقال لوكاس بارنز الرئيس التنفيذي السابق لـ «أمازون»، والذي أسس الشركة الاستشارية «بي إن دبليو ويب ماركتينغ»: «التخفيضات الجديدة ستجعل أمازون أكثر تنافسية في مجال الملابس منخفضة السعر، لأن دولاراً أو اثنين قد يحدثان فارقاً كبيراً».

أضاف أن «أمازون» تريد أن تدع «شي إن» تنفق كل أموالها في تقديم خصومات، دون أن تخسر كثيراً من عملائها المميزين (أمازون برايم)، أمام عرض سترة ذات قبعة بسعر 9 دولارات.

تهيمن «أمازون» على التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، باستحواذها على أكثر من دولار واحد من كل 3 دولارات تُنفق عبر الإنترنت، ما يجعلها أكبر بنحو 6 أضعاف من منافستها الأقرب عبر الإنترنت «وول مارت»، وفقاً لشركة «إنسايدر إنتليجنس».

لكن «أمازون» تواجه تهديدات جديدة من شركات ذات صلة بالصين. هذه الشركات تشمل «شي إن»، التي تخطط لإجراء طرح عام أولي خلال 2024، و«تيمو» وهو تطبيق تسوق أطلق في الولايات المتحدة العام الماضي، ويقدم خصومات كبيرة على مجموعة واسعة من المنتجات. كما أطلقت منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، المملوكة لشركة «بايت دانس»، ومقرها بكين، متجراً أمريكياً على تطبيقها في بداية هذا العام.

وأعلنت «أمازون»، في منشور على مدونتها، عن خفض الرسوم التي يتحملها الباعة على الملابس، دون تقديم أي تفسير حول سبب خفض الرسوم على المنتجات منخفضة السعر، ضمن مجموعة سلعية واحدة فقط.

واجهت الشركة، ومقرها سياتل، بعض العثرات في قطاع الملابس. كما أعلنت في نوفمبر عن إغلاق متاجر الأزياء «أمازون ستايل» في كاليفورنيا وأوهايو، وهي المنافذ التي افتتحت في عام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز