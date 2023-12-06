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النتائج الكارثية لمستوى التلاميذ الألمان يقلق أولاف شولتس

12/6/2023 9:35:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلقه من النتائج الكارثية لأحدث دراسة أجراها البرنامج الدولي لتقييم الطلاب "بيزا" في مدارس ألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية شتفن هبشترايت اليوم الأربعاء بالعاصمة برلين ردا على سؤال عن رد فعل المستشار الألماني على ذلك: "إنها نتائج مثيرة للقلق".

وكان تم نشر نتائج دراسة "بيزا" أمس الثلاثاء. وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه سواء فيما يتعلق بالقراءة أو الرياضيات أو الفيزياء، فإن ما جاء في نتائج أحدث دراسة هو أقل مستوى تم رصده في ألمانيا في إطار "بيزا".

وقال هبشترايت إن هذه النتائج أظهرت أيضا عواقب تفشي وباء كورونا على التلميذات والتلاميذ.

وأضاف أن التعليم يعد شأنا للولايات بألمانيا، إلا أنه أكد أن الحكومة تعتزم دعم الولايات ومساعداتها قدر الإمكان من أجل تحقيق أوجه تقدم مجددا.

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