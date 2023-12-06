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الأمن يقبض على شخص بعد إساءته لمشجعي ناد سعودي

12/6/2023 9:22:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على شخص ظهر في محتوى مرئي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي متضمنا تلفظه بعبارات خادشة للحياء.
وقال الأمن العام السعودي عبر صفحته الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي متضمنا تلفظه بعبارات خادشة للحياء".
وأعلن الأمن العام السعودي اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه، وفقا لما جاء في بيانه.
وانتشر مقطع فيديو لشخص يرتدي زي نادي النصر السعودي ويوجه عبارات غير لائقة لعدد من متابعيه من مشجعي الغريم التقليدي للفريق، الهلال.

ملاعب

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