الأمن يقبض على شخص بعد إساءته لمشجعي ناد سعودي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على شخص ظهر في محتوى مرئي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي متضمنا تلفظه بعبارات خادشة للحياء.
وقال الأمن العام السعودي عبر صفحته الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي متضمنا تلفظه بعبارات خادشة للحياء".
وأعلن الأمن العام السعودي اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه، وفقا لما جاء في بيانه.
وانتشر مقطع فيديو لشخص يرتدي زي نادي النصر السعودي ويوجه عبارات غير لائقة لعدد من متابعيه من مشجعي الغريم التقليدي للفريق، الهلال.
ملاعب
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