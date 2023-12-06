تجاهل بنزيما.. كريستيانو في تشكيل أحلام نجم اتحاد جدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتصدر كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، تشكيل أحلام مدافع الاتحاد.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الأربعاء مقطع فيديو يكشف فيه الإيطالي لويز فيليبي عن أفضل 11 لاعبا عبر التاريخ، من وجهة نظره.
واختار فيليبي، كريستيانو، رغم أن الدون يلعب حاليا في ناد منافس بدوري روشن السعودي للمحترفين، بينما تجاهل كريم بنزيما، زميله في صفوف العميد.
وجاء تشكيل أحلام فيليبي على النحو التالي:
حراسة المرمى: بيبي رينا.
خط الدفاع: داني ألفيس، لوسيو، خوان، روبرتو كارلوس.
خط الوسط: لوكاس ليفا، رونالدينيو، لوكا مودريتش.
خط الهجوم: رونالدو نازاريو، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي.
ملاعب
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