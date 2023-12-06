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تجاهل بنزيما.. كريستيانو في تشكيل أحلام نجم اتحاد جدة

12/6/2023 9:22:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتصدر كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، تشكيل أحلام مدافع الاتحاد.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الأربعاء مقطع فيديو يكشف فيه الإيطالي لويز فيليبي عن أفضل 11 لاعبا عبر التاريخ، من وجهة نظره.
واختار فيليبي، كريستيانو، رغم أن الدون يلعب حاليا في ناد منافس بدوري روشن السعودي للمحترفين، بينما تجاهل كريم بنزيما، زميله في صفوف العميد.
وجاء تشكيل أحلام فيليبي على النحو التالي:
حراسة المرمى: بيبي رينا.
خط الدفاع: داني ألفيس، لوسيو، خوان، روبرتو كارلوس.
خط الوسط: لوكاس ليفا، رونالدينيو، لوكا مودريتش.
خط الهجوم: رونالدو نازاريو، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي.
ملاعب

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