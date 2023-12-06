أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3209 أطنان، منها 2038 طن خضار، و862 طن فواكه، و308 أطنان من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين 25 و40، والبندورة بين 15 و25، والجزر بين 60 و80، والخيار بين 70 و90، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.