أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3209 أطنان، منها 2038 طن خضار، و862 طن فواكه، و308 أطنان من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين 25 و40، والبندورة بين 15 و25، والجزر بين 60 و80، والخيار بين 70 و90، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.
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