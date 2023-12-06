حروق الجلد في الشتاء- كيف تحمي نفسك؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حروق الجلد في الشتاء هي حالة شائعة تحدث نتيجة التعرض لدرجات حرارة منخفضة، يمكن أن تتراوح حروق الجلد من الخفيفة إلى الشديدة، اعتمادًا على شدة التعرض للبرودة.



تحدث حروق الجلد في الشتاء بسبب التعرض لدرجات حرارة منخفضة لمدة طويلة. يؤدي التعرض للبرد إلى انخفاض درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية. يؤدي هذا إلى انخفاض تدفق الدم إلى الجلد، مما يحرمه من الأكسجين والمواد المغذية.



أسباب حروق الجلد في الشتاء

-التعرض لدرجات حرارة منخفضة لفترة طويلة.

-قلة ترطيب الجلد.

-الإصابة بالجفاف.

-الإصابة بأمراض الجلد المزمنة، مثل الأكزيما أو الصدفية.

-تناول بعض الأدوية، مثل الأدوية التي تؤثر على الدورة الدموية.



أعراض حروق الجلد في الشتاء

- احمرار الجلد.

- الشعور بالألم أو الحرقة.

- تورم الجلد.

- ظهور بثور.

- تقرحات في الجلد.



علاج حروق الجلد في الشتاء

-وضع الكمادات الباردة على المنطقة المصابة.

- تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

- استخدام المرطبات للحفاظ على ترطيب الجلد.

- شرب كميات وفيرة من الماء والحفاظ على ترطيب الجسم.



في الحالات الشديدة، قد يتطلب الأمر رعاية طبية، قد يشمل العلاج الطبي ما يلي:



- استخدام الأدوية المضادة للالتهابات.

- استخدام المضادات الحيوية في حالة حدوث عدوى.

- الجراحة في حالة حدوث ندوب أو تقرحات كبيرة.



نصائح للوقاية من حروق الجلد في الشتاء

-ارتداء الملابس الواقية، المناسبة لدرجة الحرارة.

- تجنب التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة لفترات طويلة.

- شرب الكثير من السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم.

- الوقاية من جفاف الجلد، لأنه أحد الأسباب الرئيسية لحروق الجلد في الشتاء، لذلك من المهم الحفاظ على ترطيب الجلد بإنتظام بإستخدام المرطبات، ويمكن استخدام المرطبات عدة مرات في اليوم، خاصًة بعد الاستحمام أو غسل اليدين.

- استخدام المرطبات التي تحتوي على الجلسرين أو اللانولين أو الزيوت المعدنية.

- استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، لترطيب الجلد.

الكونسلتو

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة