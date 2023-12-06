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بوتين يمنح رتبة جنرال لعدد من الضباط

12/6/2023 9:22:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رتبة جنرال لـ 67 ضابطا من الجيش والحرس الوطني وهيئة حرس الحدود ومصلحة السجون الفيدرالية ودائرة تنفيذ الأحكام القضائية.
وتم نشر المرسوم الرئاسي الخاص بذلك، على موقع الكرملين الإلكتروني للوثائق القانونية الرسمية.
ووفقا للمرسوم تم منح رتبة فريق لثمانية ضباط من القوات المسلحة، ورتبة نائب أميرال لضابط في البحرية، ورتبة لواء لعشرين من العسكريين، ورتبة عميد بحري لأربعة من ضباط البحرية. كما تم منح رتبة فريق لستة ضباط من الحرس الوطني ورتبة لواء لسبعة من العسكريين.
ومنح الرئيس بوتين، رتبة فريق شرطة لاثنين من موظفي الحرس الوطني الروسي، كما مُنحت رتبة لواء شرطة لاثنين من موظفي هذه الهيئة.
وبموجب المرسوم، حصل اثنان من موظفي مصلحة الإطفاء الفيدرالية على رتبة لواء.




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