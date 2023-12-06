Wednesday, 06 December 2023 06:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عقوبة ضد برشلونة بسبب واقعة التجسس

12/6/2023 9:22:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، غرامة مالية على برشلونة، بسبب ما حدث في مباراة أتلتيكو مدريد، يوم الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة 15 لليجا.
وحقق برشلونة فوزا صعبا على أتلتيكو، بهدف دون رد، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، سجله البرتغالي جواو فيليكس.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني فرضت غرامة مالية على برشلونة، قدرها 602 يورو.
وأوضحت الصحيفة، أن تلك الغرامة بسبب ما ورد في تقرير حكم المباراة، سانشيز مارتينيز، لما حدث بين مساعده راؤول مارتينيز، وأحد أعضاء برشلونة، إدواردو بولو، المنسق الإعلامي للنادي.
واستوقف إيدو بولو، مساعد الحكم، الذي اعتقد أنه يحاول التجسس على غرفة الملابس وقال له: "ماذا تفعل هنا؟"، حيث اشتبه به أنه كان يتنصت على أي انتقادات محتملة من لاعبي برشلونة ضد التحكيم.
وأخبر المساعد الحكم سانشيز مارتينيز بما فعله مسؤول النادي الكتالوني، فسجلها في تقريره، ورفعها للجنة المسابقات.
ويستعد برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره جيرونا، مساء الأحد المقبل، ضمن لقاءات الجولة 16 لليجا.
ويحتل جيرونا وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد المتصدر، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثالث، برصيد 34 نقطة.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN06122023000208011052ID1107547436

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث