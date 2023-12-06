عشرات الشهداء والجرحى بقصف منزلين في قطاع غزة
التاريخ
12/6/2023 9:22:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام باستشهاد وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال منزلين قرب مفترق الشعبية بقطاع غزة.
وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
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