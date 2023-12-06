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عشرات الشهداء والجرحى بقصف منزلين في قطاع غزة

12/6/2023 9:22:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام باستشهاد وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال منزلين قرب مفترق الشعبية بقطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

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